На протестах в Беларуси снова задержали десятки людей

В Беларуси 11 сентября продолжились протесты против избрания Александра Лукашенко президентом страны. Во время митингов правоохранители задержали людей в Минске и Гомеле.

Об этом сообщает "Белсат".

Так, в Минске силовики задержали людей у ​​Красного костела. Издание сообщает о "жестоком задержании" пожилой женщины.

Кроме того, в микрорайоне Шабаны были задержаны около 10 человек из тех, кто вошел в "цепь солидарности" с задержанными представителями Координационного совета.

Еще по меньшей мере 10 человек задержали в Гомеле. Среди них - преподаватели университета, медик и журналисты.

Ранее Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых протестов в Минске 6 сентября.

Кроме того, в Минске суд оштрафовал семь студенток, обвинив в организации "незаконного массового мероприятия".

Также в Беларуси составили более 200 административных протоколов на детей, обвинив их в участии в массовых беспорядках.