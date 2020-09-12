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На протестах в Білорусі знову затримали десятки людей

Автор: Инна Собора

В Білорусі 11 вересня продовжилися протести проти обрання Олександра Лукашенка президентом країни. Під час мітингів правоохоронці затримали людей в Мінську та Гомелі.

Про це повідомляє "Белсат".

Так, у Мінську силовики затримали людей біля Червоного костьолу. Видання повідомляє про "жорстоке затримання" літньої жінки.

Крім того, в мікрорайоні Шабани було затримано близько 10 осіб із тих, хто увійшов у "ланцюг солідарності" з затриманими представниками Координаційної ради.

Ще щонайменше 10 людей затримали у Гомелі. Серед них - викладачі університету, медик та журналісти.

Раніше Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за фактом масових протестів у Мінську 6 вересня.

Крім того, у Мінську суд оштрафував сім студенток, звинувативши в організації "незаконного масового заходу".

Також в Білорусі склали понад 200 адміністративних протоколів на дітей, звинувативши їх в участі в масових заворушеннях.

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