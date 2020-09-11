В Беларуси на детей составили 200 протоколов за участие в протестах

Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стука сообщил, что правоохранители составили более 200 административных протоколов на детей. Их обвинили в участии в массовых беспорядках.

Об этом сообщает БелТА.

Как сообщается, в связи с этим Генпрокуратура Беларуси инициирует ужесточение ответственности родителей за противоправное поведение детей.

Напомним, в Беларуси уже пятый неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые состоялись 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов и считает их сфальсифицированными.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси суд Московского района Минска оштрафовал семь студенток за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело по факту массовых протестов в Минске 6 сентября.