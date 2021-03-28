На протестах в Беларуси задержали 225 человек

В субботу 27 марта в Беларуси прошли акции протестов. По всей стране были задержаны 245 человек.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
Так, в Минске была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. Однако среди задержанных жители других городов. Протести прошли в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке, Барановичах.
Тем временем Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. После 14:00 в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания.
РБК-Украина писало, что в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".
Ранее в Amnesty International заявили, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ.