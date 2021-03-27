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Протесты в Беларуси: в МВД заявили о более 100 задержанных

Новина українською → Беларусь, Суббота 27 марта 2021 20:15
Протесты в Беларуси: в МВД заявили о более 100 задержанных Фото: задержания в Беларуси (tut.by)
Автор: Юлия Струк

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ходе протестов в стране сегодня задержали свыше сотни участников. Больше всего задержанных - в Минске.

Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".

"Более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка", - отметила пресс-секретарь.

По данным Чемодановой, больше всего задержанных было в Минске, где обычно проходят самых многочисленные акции протеста. При этом митингов, к которым призывала оппозиция, министерство не зафиксировало.

В МВД республики ранее заявили, что "протестная активность приближена к нулю".

Ранее стало известно, что сегодня в Беларуси проходят акции против режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко. Сообщалось о задержании почти 60 человек.

Как писало РБК-Украина, сегодня в центр Минска силовики начали стягивать спецтехнику. Также в белорусской столице были замечены автобусы с силовиками.

Отметим, оппозиция Беларуси рассчитывает на уход Лукашенко весной.

Также в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".

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