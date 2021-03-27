Протесты в Беларуси: в МВД заявили о более 100 задержанных

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ходе протестов в стране сегодня задержали свыше сотни участников. Больше всего задержанных - в Минске.

"Более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка", - отметила пресс-секретарь.



По данным Чемодановой, больше всего задержанных было в Минске, где обычно проходят самых многочисленные акции протеста. При этом митингов, к которым призывала оппозиция, министерство не зафиксировало.

В МВД республики ранее заявили, что "протестная активность приближена к нулю".

Ранее стало известно, что сегодня в Беларуси проходят акции против режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко. Сообщалось о задержании почти 60 человек.