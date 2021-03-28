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На протестах в Білорусі затримали 225 осіб

Автор: Инна Собора

У суботу 27 березня у Білорусі пройшли акції протестів. По всій країні були затримані 245 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Так, в Мінську була анонсована акція протесту в районі площі Бангалор. Однак серед затриманих жителі інших міст. Протести пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.

Тим часом Слідчий комітет оголосив, що порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку (стаття 342 КК) за заклики до телеграм-каналах до участі у цей день у несанкціонованих заходах. Після 14:00 в районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях почалися точкові затримання.

РБК-Україна писало, що в кінці лютого Світлана Тихановская заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці".

Раніше Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

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