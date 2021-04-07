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Протест против карантина в Запорожье: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье полиция возбудила уголовное дело после протеста против карантина. Участники акции в знак протеста блокировали движение общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Как рассказали в полиции, правоохранители, которые прибыли на место происшествия, призвали протестующих прекратить блокирование движения общественного транспорта, а также попытались привлечь к админответственности наиболее активную участницу акции.

"Среди митингующих наиболее вызывающе себя вела неизвестная женщина, игнорируя при этом карантинные ограничения. После того как сотрудники полиции пытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление", - заявили в полиции.

По факту препятствования правоохранителям полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины. Данное нарушение карается штрафом или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 4 лет, или лишением свободы до 2 лет.

Напомним, вчера против карантинных ограничений протестовали в Ивано-Франковске.

А в Полтаве предприниматели во время протеста против карантина перекрывали центральные улицы.

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Новости Украины Запорожьеполицияпротестуголовное делоКарантин
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