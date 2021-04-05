Центр Полтавы перекрыли протестующие: движение транспорта ограничено
В Полтаве продолжается протест предпринимателей из-за жесткого карантина. Центральные улицы перекрыли.
Об этом сообщает издание "Змист".
По состоянию на сейчас перекрыли въезды на улице Сенной и Зыгина. Теперь машин на дороге нет. Общественный транспорт тоже не может ехать. Автобусы разворачиваются, а троллейбусы стоят. Из них выходят пассажиры. Водители транспорта возмущаются перекрытию дороги.
Протестующие планируют обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выражении недоверия главе Полтавской областной государственной администрации.
Также предприниматели требуют выплаты социальной помощи от правительства и равных условий для работников различных рынков в условиях локдауна.
Напомним, во Львове ситуация с коронавирусом не улучшается. Мэр города Андрей Садовый допускает введение полного локдауна.
Отметим, в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.