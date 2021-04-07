Протест проти карантину в Запоріжжі: поліція порушила справу

У Запоріжжі поліція порушила кримінальну справу після протесту проти карантину . Учасники акції на знак протесту блокували рух громадського транспорту.

Як розповіли в поліції, правоохоронці, які прибули на місце події, закликали протестувальників припинити блокування руху громадського транспорту, а також спробували притягнути до адмінвідповідальності найбільш активну учасницю акції.

"Серед мітингувальників найбільш зухвало себе поводила невідома жінка, ігноруючи при цьому карантинні обмеження. Після того як працівники поліції намагались притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і вчинили опір", - заявили в поліції.

За фактом перешкоджання правоохоронцям поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України. Дане порушення карається штрафом або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 4 років, або позбавленням волі до 2 років.