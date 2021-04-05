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В Ивано-Франковске карантинный протест. Мэр города поддерживает митингующих

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 05 апреля 2021 13:36
В Ивано-Франковске карантинный протест. Мэр города поддерживает митингующих Фото: в Ивано-Франковске протестуют из-за карантина (blitz.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Под Ивано-Франковской областной государственной администрацией устроили протест из-за карантинных ограничений. Люди требуют разрешить работу промышленных рынков и движение пригородных поездов.

Об этом сообщает местное издание "Блиц-Инфо".

Работники рынков и железнодорожного транспорта пригородного сообщения протестуют против "красной" зоны. Они просят ОГА рассмотреть решение о разрешении работы рынков и пригородных поездов.

Городской глава Руслан Марцинкив заявил, что в ОГА нормально отнеслись к требованию разрешить работу рынков. Обещали сегодня же проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов.

Фото: в Ивано-Франковске протестуют из-за карантина (blitz.if.ua)

"Поэтому скоро наконец-то будет известно как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержат предпринимателей. Теперь слово за областной администрацией. Ждем", - пояснил мэр.

Напомним, в Полтаве продолжается протест предпринимателей из-за жесткого карантина. Центральные улицы перекрыли.

Отметим, в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

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