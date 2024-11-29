Протест проти влади. Перший посол Грузії пішов з посади через зрив євроінтеграції
Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі йде у відставку через зрив євроінтеграції. Це перший випадок звільнення на знак протесту проти дій влади Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердзенішвілі в X (Twitter).
Грузинський дипломат зазначив, що він разом з іншими колегами протягом двох десятиліть активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії.
"Наші невтомні зусилля не повинні бути підірвані або скомпрометовані жодним чином", - написав Бердзенішвілі.
Дипломат підтримав протести у Грузії. Бердзенішвілі додав до поста у соцмережі хештег проти насильства стосовно мирних мітингувальників.
Зрив євроінтеграції Грузії
У четвер, 28 листопада, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в Європейський Союз. Їх відклали до кінця 2028 року.
Також грузинський уряд відмовився від будь-якої фінансової допомоги від Євросоюзу. При цьому прем'єр назвав гранти та кредити від ЄС способом шантажу Грузії.
Після заяву грузинського прем'єра у Тбілісі розпочалися протести, які супроводжувалися сутичками. Силовики намагалися розігнати акцію протесту, внаслідок чого були затримання та постраждалі.
Десятки грузинських дипломатів засудили призупинення євроінтеграції країни. Під зверненням підписалося понад 90 співробітників МЗС Грузії.
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