Протест проти влади. Перший посол Грузії пішов з посади через зрив євроінтеграції

Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі йде у відставку через зрив євроінтеграції. Це перший випадок звільнення на знак протесту проти дій влади Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердзенішвілі в X (Twitter).

Грузинський дипломат зазначив, що він разом з іншими колегами протягом двох десятиліть активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії.

"Наші невтомні зусилля не повинні бути підірвані або скомпрометовані жодним чином", - написав Бердзенішвілі.

Дипломат підтримав протести у Грузії. Бердзенішвілі додав до поста у соцмережі хештег проти насильства стосовно мирних мітингувальників.