Протест против власти. Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили уходит в отставку из-за срыва евроинтеграции. Это первый случай увольнения в знак протеста против действий властей Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Берденишвили в X (Twitter).

Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

"Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом", - написал Берденишвили.

Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.