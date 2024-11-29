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Протест против власти. Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции

Тбилиси, Пятница 29 ноября 2024 12:00
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Протест против власти. Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции Фото: Отар Берденишвили (diplomaticspectrum.com)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили уходит в отставку из-за срыва евроинтеграции. Это первый случай увольнения в знак протеста против действий властей Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Берденишвили в X (Twitter).

Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

"Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом", - написал Берденишвили.

Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.

Срыв евроинтеграции Грузии

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в Европейский союз. Их отложили до конца 2028 года.

Также грузинское правительство отказалось от какой-либо финансовой помощи от Евросоюза. При этом премьер назвал гранты и кредиты от ЕС способом шантажа Грузии.

После заявления грузинского премьера в Тбилиси начались протесты, сопровождавшиеся столкновениями. Силовики пытались разогнать акцию протеста, в результате чего были задержаны и пострадали.

Десятки грузинских дипломатов осудили приостановку евроинтеграции страны. Под обращением подписались более 90 сотрудников МИД Грузии.

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