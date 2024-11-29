В МЗС Грузії засудили рішення щодо призупинення інтеграції країни до ЄС
Десятки працівників Міністерства закордонних справ Грузії засудили рішення уряду призупинити інтеграцію країни до Європейського Союзу. Свою позицію вони висловили у спільній заяві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsgeorgia.
У зверненні зазначається, що "впродовж багатьох років грузинська дипломатія докладала всіх зусиль для приєднання Грузії до європейських і євроатлантичних структур, що є волею та історичним вибором грузинського народу". З огляду на цей факт, "сьогоднішня заява про вихід Грузії з порядку денного переговорів про вступ до ЄС до 2028 року, не відповідає стратегічним інтересам країни".
На думку авторів заяви, рішення уряду суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії, в якій ідеться про курс країни на вступ до ЄС і НАТО.
Вони зазначили, що нинішня хвиля розширення ЄС зумовлена міжнародними політичними подіями та "являє собою безпрецедентну історичну можливість для Грузії". Дипломати попереджають, що відмова країни від такого шансу "призведе до негативних стратегічних наслідків", а його повторення може ніколи не статися.
"Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному та безпековому середовищі", - йдеться у заяві.
Під зверненням підписалися вже 78 співробітників МЗС Грузії. Серед них - керівники різних департаментів відомства і дипломати, які служать за кордоном.
Скандальне рішення уряду Грузії
У жовтні в Грузії відбулися вибори до парламенту. Вони супроводжувалися демонстративними порушеннями, зокрема були зафіксовані масові вкидання пачок бюлетенів до скриньок.
За результатами голосування, найбільшу кількість місць у парламенті здобула проросійська партія "Грузинська мрія", що набрала 54% голосів. Опозиційні політсили та президент країни Саломе Зурабішвілі відмовилися визнати такі результати й оголосили акції протесту в Тбілісі.
У четвер, 28 листопада, лідер "Грузинської мрії" та прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд вирішив призупинити до 2028 року переговори про вступ країни до ЄС.
Рішення спровокували масові акції протесту в центрі Тбілісі.
Цієї ночі мітингувальники намагаються проникнути до будівлі парламенту. Однак поліцейські та спецназ жорстко розганяють людей газом, водометами та хімічними речовинами і затримують їх.
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