Просування ЗСУ до Кремінної, битви під Бахмутом і відхід окупантів на Запоріжжі: карти боїв

У районі Сватове - Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками, а біля Бахмута та Авдіївки окупанти не припиняють проводити штурми.

Контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області

Російські сили продовжували оборонятися від українських контрнаступів та 1 грудня відновлювали втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжували відбивати наземні атаки окупантів у районі Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).

У Міноборони РФ заявляли, що російські сили запобігли просуванню українських військ у напрямку населеного пункту Куземівка (13 км на північний захід від Сватового).

За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Олексія Громова, українські сили очікують, що російські сили намагатимуться відновити наступальні операції на Лиманському напрямку, аби перехопити ініціативу. Він додав, що загарбники будують оборонні рубежі на Сватівському та Лиманському напрямах, щоб не допустити настання ЗСУ.

Як розповів екс-"посол" "ЛНРівців" у Росії Родіон Мірошник, українські сили перекидають елітні бригади на Лиманське та Куп'янське напрямки для запобігання наступу РФ. ISW не пропонує оцінки цього твердження, зазначають аналітики.

ЗСУ 1 грудня продовжили контрнаступальні операції в районі Кремінної. У Телеграм-каналі російського бойового резерву БАРС-13 заявили, що українські сили посилили наземні штурми у районі Кремінної. Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили атаку ЗСУ в районі Кремінної у напрямку Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної).

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили наступ російських військ у районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Згідно з повідомленнями російського джерела, українські сили значно просунулися на південний захід від Червонопопівки, і висловив стурбованість можливістю того, що ЗСУ можуть зміцнити свої позиції в цьому районі, щоб прорвати там російську оборону. Інше російське джерело стверджувало, що російський безпілотник виявив сили ЗСУ у Житлівці на трасі R66 на Кремінну. Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ ведуть бої у західній частині Білогорівки, але не надав доказів цього твердження.

Громов додав, що ЗСУ також відбивали російські атаки на Діброву, приблизно за 5 км на південний захід від Кремінної. Російські та українські сили продовжували артилерійський вогонь у цьому районі.

Ситуація на Донбасі

Російські сили, ймовірно, продовжували незначний наступ у районі Бахмута на тлі наступальних операцій 1 грудня. Українські джерела повідомляли, що ЗСУ відбивали російські атаки біля Бахмута; за 22 км на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки, Соледара, Бахмутського та Білогорівки; та в межах 14 км на південний захід від Бахмута в районі Опитного, Майорська та Курдюмівки.

Джерела у соціальних мережах та російський "воєнкор" 1 грудня розмістили фотографії, на яких видно війська РФ на південь від Бахмута в Курдюмівці та Озарянівці. Міноборони РФ заявило, що російські сили повністю контролюють Андріївку (близько 10 км на південь від Бахмута). На кадрах з геолокацією, опублікованих 1 грудня, видно, що українські сили, як повідомляється, відступають із позицій на західному боці шосе, яке проходить через Опитне (за 4 км на південь від Бахмута).

Російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких стверджувалося, що війська РФ проводять наступальні операції на захід від Курдюмівки, і стверджував, що російські сили наразі контролюють більшу частину шосе Горлівка-Бахмут. Інше російське джерело стверджувало, що війська РФ тепер можуть перекрити усі дороги на Бахмутському напрямку.

CNN опублікувало 1 грудня відеорепортаж, в якому українські військові командири в районі Бахмута розповідають кореспондентові, що їхні сили перевищують за чисельністю і мають серйозні проблеми із постачанням. Українське військове командування також повідомило кореспонденту, що війська РФ спрямовують значні сили для наступу в районі Бахмута та зазнають великих втрат.

Раніше ISW оцінювала зусилля Росії щодо взяття Бахмута як дорогі, зосереджені на місті, що має обмежене оперативне значення, зазначається у публікації.

Російські сили продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк 1 грудня. Українські джерела повідомляють, що ЗСУ відбивали атаки російських військ за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Водяного, Першотравневого, Мар'їнки, Невельського та Новомихайлівки, а також у межах 6 км на північний схід. Авдіївки біля Кам'янки.

"ДНРівці" заявили, що їхні батальйони "Спарта" та "Сомалі" відбили українську контратаку під Водяним. У Міноборони РФ стверджували, що російські війська також відбивали українські контратаки в районі Новомихайлівки. Російський "воєнкор" заявляв, що українські та російські війська продовжують бої у західній частині Мар'їнки.

Російські сили продовжували вести оборонні операції на заході Донецької та сході Запорізької областей 1 грудня. Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ зберігають оборонні рубежі на цьому фронті. Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили контратаку українських військ біля Володимирівки Донецької області (близько 43 км на південний захід від Донецька). Генштаб ЗСУ інформував, що окупанти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Російські сили продовжували проводити оборонні заходи, будувати укріплення та перекидати особовий склад на східний берег Дніпра на Херсонській області 1 грудня. Українські джерела повідомили, що війська РФ на східному березі продовжують утримувати оборонні рубежі та зводити укріплення.

За даними Генштабу ЗСУ, російські сили скоротили чисельність особового складу та техніки в Олешках та перерозподілили особовий склад на позиції вздовж шосе між Олешками та Голою Пристанню (далі від Дніпра).

Представник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські сили відводять техніку, озброєння та підрозділи із невстановлених населених пунктів на лівому березі Дніпра. Як сказав заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, українське командування очікує, проте, що російські сили збережуть свої позиції на східному березі та проводитимуть локальні наступальні операції для зміцнення цих позицій.

Джерела у соціальних мережах 1 грудня опублікували кадри, на яких нібито показано російські позиції на шлюзі Нової Каховки. Суперечливі повідомлення про військові позиції РФ на східному березі Дніпра припускають, що російські війська зараз передислокують свої сили в Херсонській області, але неясно, як саме.

Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що загарбники не можуть захистити критично важливі райони на тлі збільшення кількості ударів України щодо зосередження військ РФ та матеріально-технічного забезпечення.

1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вивели або наразі виводять особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного в Запорізькій області, а також поінформував, що російська окупаційна "влада" в Бурчаку проводить перепис населення в рамках підготовки до майбутніх заходів з евакуації. .

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ в попередні дні завдали удару по скупченню військ РФ у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах у Запорізькій області.

Російські сили можуть відводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив українських ударів, що посилюються, на концентрацію російської живої сили і техніки. Потенційний відхід із Пологів особливо примітний, оскільки селище знаходиться на критичній розв'язці доріг, і російським силам, ймовірно, буде важче захищати Токмак від можливих українських операцій без контролю над цією розв'язкою, звертають увагу аналітики.

Відхід з критичної позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть обороняти всю лінію фронту в Запорізькій області та віддають перевагу місцям зосередження сил. Однак так само ймовірно, що російські сили переорієнтують своє угруповання в Запорізькій області та можуть перекинути в ці населені пункти інший персонал, йдеться у матеріалі ISW.

Російські сили тримають резерви в окупованому Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра у Херсонській області. Громов заявив, що російські сили концентрують резерви на півночі півострова для посилення військ на східному березі в Херсонській області та у напрямку Оріхова у Запорізькій області. Громов додав, що Джанкой і прилеглі населені пункти стали найбільшою російською військовою базою в Криму через перекидання та розгортання великої кількості військовослужбовців РФ та техніки. Російські сили можуть тримати резерви для підтримки цих ділянок фронту в Україні в очікуванні того, що ЗСУ можуть незабаром провести наступальні операції на цих дільницях.

Українські офіційні особи продовжували визнавати, що українські сили проводять операції на Кінбурнській косі 1 грудня. Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжує проводити операції на Кінбурнській косі та що українські сили ще не звільнили цей район.

Раніше в ISW озвучували думку, що українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Дніпра на Херсонщині з Кінбурнської коси.

1 грудня російські війська продовжували "планові" ракетно-артилерійські удари на захід від Гуляйполя, західної частини Херсонської та Дніпропетровської областей. Українські джерела повідомили, що війська РФ завдали ударів по Нікополю, Марганцю та Херсону.