Продвижение ВСУ к Кременной, сражения под Бахмутом и отход оккупантов на Запорожье: карты боев

В районе Сватово - Кременная Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, продвигаясь вперед в боях с российскими захватчиками, а возле Бахмута и Авдеевки оккупанты не прекращают проводить штурмы.

Контрнаступление ВСУ на западе Луганской области

Российские силы продолжали обороняться от украинских контрнаступлений и 1 декабря восстанавливали утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжали отражать наземные атаки оккупантов в районе Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово).

В Минобороны РФ заявляли, что российские силы предотвратили продвижение украинских войск в направлении населенного пункта Куземовка (13 км к северо-западу от Сватово).

По словам заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинские силы ожидают, что российские силы попытаются возобновить наступательные операции на Лиманском направлении, чтобы перехватить инициативу. Он добавил, что захватчики строят оборонительные рубежи на Сватовском и Лиманском направлениях, чтобы не допустить наступления ВСУ.

Как рассказал экс-"посол" "ЛНРовцев" в России Родион Мирошник, украинские силы перебрасывают элитные бригады на Лиманское и Купянское направления для предотвращения наступления РФ. ISW не предлагает оценку этого утверждения, отмечают аналитики.

ВСУ 1 декабря продолжили контрнаступательные операции в районе Кременной. В Телеграм-канале российского боевого резерва БАРС-13 заявили, что украинские силы усилили наземные штурмы в районе Кременной. Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили атаку ВСУ в районе Кременной в направлении Червонопоповки (6 км к северо-западу от Кременной).

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили наступление российских войск в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Согласно сообщениям российского источника, украинские силы значительно продвинулись к юго-западу от Червонопоповки, и выразил обеспокоенность возможностью того, что ВСУ могут укрепить свои позиции в этом районе, чтобы прорвать там российскую оборону. Другой российский источник утверждал, что российский беспилотник обнаружил силы ВСУ в Житловке на трассе R66 на Кременную. Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ ведут бои в западной части Белогоровки, но не предоставил доказательств этого утверждения.

Громов добавил, что ВСУ также отражали российские атаки на Диброву, примерно в 5 км к юго-западу от Кременной. Российские и украинские силы продолжали артиллерийский огонь в этом районе.

Ситуация на Донбассе

Российские силы, вероятно, продолжали незначительное наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций 1 декабря. Украинские источники сообщали, что ВСУ отражали российские атаки возле Бахмута; в 22 км к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки, Соледара, Бахмутского и Белогоровки; и в пределах 14 км к юго-западу от Бахмута в районе Опытного, Майорска и Курдюмовки.

Источники в социальных сетях и российский "военкор" 1 декабря разместили фотографии, на которых видны войска РФ к югу от Бахмута в Курдюмовке и Озаряновке. Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью контролируют Андреевку (в пределах 10 км к югу от Бахмута). На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 декабря, видно, что украинские силы, как сообщается, отступают с позиций на западной стороне шоссе, которое проходит через Опытное (в 4 км к югу от Бахмута).

Российский "военкор" опубликовал кадры, на которых утверждалось, что войска РФ проводят наступательные операции к западу от Курдюмовки, и утверждал, что российские силы в настоящее время контролируют большую часть шоссе Горловка-Бахмут. Другой российский источник утверждал, что войска РФ теперь могут перекрыть все дороги на Бахмутском направлении.

CNN опубликовало 1 декабря видеорепортаж, в котором украинские военные командиры в районе Бахмута рассказывают корреспонденту, что их силы превосходят по численности и испытывают серьезные проблемы со снабжением. Украинское военное командование также сообщило корреспонденту, что войска РФ направляют значительные силы для наступления в районе Бахмута и несут большие потери.

Ранее ISW оценивала усилия России по взятию Бахмута как дорогостоящие, сосредоточенные на городе, имеющем ограниченное оперативное значение, отмечается в публикации.

Российские силы продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк 1 декабря. Украинские источники сообщают, что ВСУ отражали атаки российских войск в 37 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского и Новомихайловки, а также в пределах 6 км к северо-востоку. Авдеевки возле Каменки.

"ДНРовцы" заявили, что их батальоны "Спарта" и "Сомали" отразили украинскую контратаку под Водяным. В Минобороны РФ утверждали, что российские войска также отражали украинские контратаки в районе Новомихайловки. Российский "военкор" заявлял, что украинские и российские войска продолжают бои в западной части Марьинки.

Российские силы продолжали вести оборонительные операции на западе Донецкой и востоке Запорожской областей 1 декабря. Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ сохраняют оборонительные рубежи на этом фронте. Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили контратаку украинских войск возле Владимировки Донецкой области (в пределах 43 км к юго-западу от Донецка). Генштаб ВСУ информировал, что оккупанты продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские силы продолжали проводить оборонительные мероприятия, строить укрепления и перебрасывать личный состав на восточный берег Днепра в Херсонской области 1 декабря. Украинские источники сообщили, что войска РФ на восточном берегу продолжают удерживать оборонительные рубежи и возводить укрепления.

По данным Генштаба ВСУ, российские силы сократили численность личного состава и техники в Олешках и перераспределили личный состав на позиции вдоль шоссе между Олешками и Голой Пристанью (дальше от Днепра).

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские силы отводят технику, вооружение и подразделения из неустановленных населенных пунктов на левом берегу Днепра. Как сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, украинское командование ожидает, однако, что российские силы сохранят свои позиции на восточном берегу и будут проводить локальные наступательные операции для укрепления этих позиций.

Источники в социальных сетях 1 декабря опубликовали кадры, на которых якобы показаны российские позиции на шлюзе Новой Каховки. Противоречивые сообщения о военных позициях РФ на восточном берегу Днепра предполагают, что российские войска в настоящее время передислоцируют свои силы в Херсонской области, но неясно, как именно.

Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что захватчики не могут защитить критически важные районы на фоне увеличения количества ударов Украины по сосредоточению войск РФ и материально-техническому обеспечению.

1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вывели или в настоящее время выводят личный состав из Пологов, Михайловки и Инженерного в Запорожской области, а также информировал, что российские оккупационные "власти" в Бурчаке проводят перепись населения в рамках подготовки к будущим мерам по эвакуации.

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ в предыдущие дни нанесли удар по скоплениям войск РФ в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Раздорах в Запорожской области.

Российские силы могут отводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние усиливающихся украинских ударов на концентрацию российской живой силы и техники. Потенциальный уход из Пологов особенно примечателен, поскольку поселок находится на критической развязке дорог, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак от возможных украинских операций без контроля над этой развязкой, обращают внимание аналитики.

Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут оборонять всю линию фронта в Запорожской области и отдают предпочтение местам сосредоточения сил. Однако столь же вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить в эти населенные пункты другой персонал, говорится в материале ISW.

Российские силы держат резервы в оккупированном Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Громов заявил, что российские силы концентрируют резервы на севере полуострова для усиления войск на восточном берегу в Херсонской области и в направлении Орехова в Запорожской области. Громов добавил, что Джанкой и близлежащие населенные пункты стали крупнейшей российской военной базой в Крыму из-за переброски и развертывания большого количества военнослужащих РФ и техники. Российские силы могут держать резервы для поддержки этих участков фронта в Украине в ожидании того, что ВСУ могут вскоре провести наступательные операции на этих участках.

Украинские официальные лица продолжали признавать, что украинские силы проводят операции на Кинбурнской косе 1 декабря. Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают проводить операции на Кинбурнской косе и что украинские силы еще не освободили этот район.

Ранее в ISW озвучивали мнение, что украинские силы смогут лучше проводить потенциальные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области с Кинбурнской косы.

1 декабря российские войска продолжали "плановые" ракетно-артиллерийские удары западнее Гуляйполя, западной части Херсонской и Днепропетровской областей. Украинские источники сообщили, что войска РФ нанесли удары по Никополю, Марганцу и Херсону.