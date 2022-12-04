Наступ на Сватове та Кремінну. Аналітики розповіли, що сприяє темпам ЗСУ

Як пишуть експерти, російський військкор заявив 3 грудня, що земля вздовж лінії Сватове-Кремінна замерзла, тому українські сили, ймовірно, збільшать темпи своїх контрнаступних операцій у цьому районі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступні маневрові дії, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає.

"Загальний темп операцій, ймовірно, зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох боків ув'язнили в бруді", - вважають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

Українські сили вийшли на лівий берег річки Дніпро.

Президент Франції Еммануель Макрон посилив російські інформаційні операції щодо необхідності того, щоб в НАТО розглянули "гарантії безпеки" для Росії.

Зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі у Мінську може сприяти подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між двома країнами.

Українські сили, ймовірно, продовжують наступ на північний захід від Кремінної.

Російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута, в районі Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Донецької та Запорізької областей.

Російська влада евакуювала російських колабораціоністів з Олешок.

Організаційно-штабне управління Росгвардії підтвердило, що мобілізація продовжується, попри заяву президента Росії Володимира Путіна про офіційне закінчення часткової мобілізації 31 жовтня.

Російська влада продовжує застосовувати судові заходи для закріплення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються втримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, ймовірно, плануючи посилити обстріл регіону. Попри це, ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватове-Кремінна.

Крім того, на Луганщині українські військові деокупували 13 населених пунктів.

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