Наступ на Сватове та Кремінну. Аналітики розповіли, що сприяє темпам ЗСУ

Холодна погода та замерзла земля сприятиме просуванню ЗСУ у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як пишуть експерти, російський військкор заявив 3 грудня, що земля вздовж лінії Сватове-Кремінна замерзла, тому українські сили, ймовірно, збільшать темпи своїх контрнаступних операцій у цьому районі.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступні маневрові дії, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає.
"Загальний темп операцій, ймовірно, зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох боків ув'язнили в бруді", - вважають аналітики.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються втримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, ймовірно, плануючи посилити обстріл регіону. Попри це, ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватове-Кремінна.
Крім того, на Луганщині українські військові деокупували 13 населених пунктів.
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