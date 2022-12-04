Наступление на Сватово и Кременную. Аналитики рассказали, что способствует темпам ВСУ

Как пишут эксперты, российский военкор заявил 3 декабря, что земля вдоль линии Сватово-Кременная замерзла, поэтому украинские силы, вероятно, увеличат темпы своих контрнаступательных операций в этом районе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные действия, поскольку грязь в этом районе полностью замерзает.

"Общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи", - считают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы вышли на левый берег реки Днепр напротив города Херсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон усилил российские информационные операции о необходимости того, чтобы в НАТО рассмотрели "гарантии безопасности" для России.

Встреча министров обороны России и Беларуси в Минске может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей в области безопасности между двумя странами.

Украинские силы, вероятно, продолжают наступление к северо-западу от Кременной.

Российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и Запорожской областях.

Российские власти эвакуировали российских коллаборационистов из Олешек.

Организационно-штабное управление Росгвардии подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.

Российские власти продолжают применять судебные меры для закрепления административного контроля над оккупированными территориями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.

Кроме того, в Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов.

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