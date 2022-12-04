Наступление на Сватово и Кременную. Аналитики рассказали, что способствует темпам ВСУ

Холодная погода и замерзшая земля будет способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как пишут эксперты, российский военкор заявил 3 декабря, что земля вдоль линии Сватово-Кременная замерзла, поэтому украинские силы, вероятно, увеличат темпы своих контрнаступательных операций в этом районе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также ожидает, что украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные действия, поскольку грязь в этом районе полностью замерзает.
"Общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи", - считают аналитики.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.
Кроме того, в Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов.
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