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В Луганській області українські військові деокупували 13 населених пунктів

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 18:05
В Луганській області українські військові деокупували 13 населених пунктів Фото: В Луганській області українські військові деокупували 13 населених пунктів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Контрнаступ ЗСУ в Луганській області продовжується і на сьогодні відомо про звільнення 13 населених пунктів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Наразі деокуповано 13 населених пунктів у Луганській області. Тож незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - зазначив перший заступник голови Луганської ОВА Олексій Смирнов.

На засіданні обласного координаційного штабу з питань деокупованих територій Луганської області обговорили стан та проблемні питання проведення евакуаційних заходів зі звільнених населених пунктів.

Також було обговорено формування робочих груп для проведення розмінування, доставки гуманітарних вантажів та розгортання, за необхідності, пунктів обігріву населення на цих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Також у регіоні на лінії фронту ініціатива багато в чому на боці бійців ЗСУ.

Раніше у Східному угрупуванні військ ЗСУ зазначили, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою - на цьому напрямі російські загарбники зміцнилися та встигли підготуватися в інженерному плані.

Українські військові показали, як виглядає село Макіївка Луганської області після звільнення від окупантів.

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