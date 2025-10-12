Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові просунулися на три кілометри біля Оріхова у Запорізькій області. Також триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

До того ж, 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах розповів, що українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.