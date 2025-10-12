Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные продвинулись на три километра возле Орехова в Запорожской области. Также продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

К тому же, 24 отдельный штурмовой батальон "Айдар" в соцсетях рассказал, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Подразделения "Айдара" совместно с 33 отдельным штурмовым полком подняли в населенном пункте украинский флаг.