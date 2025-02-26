Просроченный маяк МВФ. Рада поддержала создание Высшего админсуда
Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о создании Высшего административного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Ярослава Железняка.
Как пояснил Железняк, принятие соответствующего законопроекта было одним из просроченных маяков Международного валютного фонда (МВФ). В частности документ предусматривает изменение концепции и создание двух судов:
- Специализированного окружного административного суда;
- Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.
В течение месяца после вступления в силу закона Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) объявит конкурс на должности судей, во время которых будут учитываться особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета.
В состав экспертного совета войдут шесть человек:
- трое от Совета судов Украины;
- трое от международных и иностранных организаций.
Просроченный маяк МВФ
Создание нового Высшего административного суда (ВАС) было условием в меморандуме с МВФ в конце 2023-го. ВАС должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).
Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, НБУ, НАБУ, НАПК.
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