Просроченный маяк МВФ. Рада поддержала создание Высшего админсуда

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о создании Высшего административного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Как пояснил Железняк, принятие соответствующего законопроекта было одним из просроченных маяков Международного валютного фонда (МВФ). В частности документ предусматривает изменение концепции и создание двух судов:

Специализированного окружного административного суда;

Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

В течение месяца после вступления в силу закона Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) объявит конкурс на должности судей, во время которых будут учитываться особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета.

В состав экспертного совета войдут шесть человек: