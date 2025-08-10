Санкції давлять на залізницю РФ: персонал змушують брати "канікули" через кризу

Російський залізничний монополіст "РЖД" вже кілька місяців змушує співробітників центрального апарату та регіональних управлінь брати по два неоплачувані "канікули" щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Як зазначає ЦПД, така практика триватиме щонайменше до кінця року.

Формально скорочень у компанії уникнули, проте фактично це приховане зменшення витрат на персонал на тлі гострої фінансової нестабільності.

"РЖД" втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються.

Це не проблема окремої компанії, а симптом системного погіршення ділової активності в Росії: бізнес скорочує виробництво, відмовляється від логістики та економить на всьому, що не є критично важливим для виживання.

Ситуація навколо "РЖД" - ще один маркер глибоких трансформацій економіки РФ в умовах війни.

Санкції, втрата міжнародних ринків і мобілізація ресурсів на фронт дестабілізують навіть стратегічні державні корпорації.

Війна триває не лише на фронті, а й роз'їдає економіку Росії зсередини.