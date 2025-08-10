ua en ru
Санкції давлять на залізницю РФ: персонал змушують брати "канікули" через кризу

Неділя 10 серпня 2025 12:11
Санкції давлять на залізницю РФ: персонал змушують брати "канікули" через кризу Фото: РЖД змушує працівників брати відпустки через економічну кризу в РФ (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський залізничний монополіст "РЖД" вже кілька місяців змушує співробітників центрального апарату та регіональних управлінь брати по два неоплачувані "канікули" щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Як зазначає ЦПД, така практика триватиме щонайменше до кінця року.

Формально скорочень у компанії уникнули, проте фактично це приховане зменшення витрат на персонал на тлі гострої фінансової нестабільності.

"РЖД" втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються.

Це не проблема окремої компанії, а симптом системного погіршення ділової активності в Росії: бізнес скорочує виробництво, відмовляється від логістики та економить на всьому, що не є критично важливим для виживання.

Ситуація навколо "РЖД" - ще один маркер глибоких трансформацій економіки РФ в умовах війни.

Санкції, втрата міжнародних ринків і мобілізація ресурсів на фронт дестабілізують навіть стратегічні державні корпорації.

Війна триває не лише на фронті, а й роз'їдає економіку Росії зсередини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак проти ресурсів "РЖД".

Зокрема хакери успішно атакували сайт та мобільний сервіс компанії. Через це росіяни довгий час не могли купити квитки на потяг через сайт та мобільний застосунок залізниці. Найбільше скарг надходило із Санкт-Петербургу, Тверської, а також Свердловської областей.

