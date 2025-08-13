ua en ru
Просроченные долги россиян бьют рекорды: ипотека почти 1,2 млрд долларов

Среда 13 августа 2025 12:46
Просроченные долги россиян бьют рекорды: ипотека почти 1,2 млрд долларов
Автор: Владислава Ткаченко

В России рекордно выросли просроченные долги по ипотеке и автокредитам.
За второй квартал 2025 года сумма просрочек выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что втором квартале 2025 года просроченные платежи по ипотеке в России выросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 95 млрд рублей (1,19 млрд долларов), а по автокредитам - на 85%, до 32 млрд рублей (400 млн долларов).

Это стало следствием рекордно высоких ставок (реальные превышают 30%), роста расходов на повседневные нужды и массовой выдачи кредитов рисковым заемщикам в 2023-2024 годах.

Многие семьи не могут платить ежемесячные платежи, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния населения.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы уровень просрочки может вырасти еще вдвое, что приведет к росту банкротств, потере имущества и обострению социальной напряженности.

Несмотря на заявления Кремля и подконтрольных финансовых структур о росте доходов граждан и стабильности экономики, реальные показатели демонстрируют обратное - долговая нагрузка населения неуклонно растет.

Экономика РФ

Напомним, мы писали, что российский железнодорожный монополист "РЖД" уже несколько месяцев заставляет сотрудников центрального аппарата и региональных управлений брать по два неоплачиваемых "каникулы" ежемесячно.

Как отмечает ЦПД, такая практика продлится как минимум до конца года.

В то же время ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.

