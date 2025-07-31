"Просто вилетіла з 9 поверху": дівчина вижила після падіння під час атаки на Київ

За словами Вероніки, вона заснула у своїй кімнаті й прокинулася вже на землі після вибуху. Дівчину, ймовірно, відкинуло вибуховою хвилею разом із ліжком, що частково пом’якшило падіння.

"З дев’ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух - і через секунду я на землі", - розповіла вона.

Вероніка каже, що не може збагнути, як їй вдалося вижити після такого падіння. Припускає, що ліжко стало "подушкою безпеки", завдяки якій вона отримала лише перелом ноги.

"Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним. Через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке", - пояснила вона.

Що з її родиною

Про долю своїх батьків Вероніка наразі нічого не знає.

"Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними", - говорить дівчина.