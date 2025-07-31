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Кількість загиблих у Києві через обстріл зросла до 11, серед них - дитина

Четвер 31 липня 2025 16:52
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Кількість загиблих у Києві через обстріл зросла до 11, серед них - дитина Фото: наслідки атаки на Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої й комбінованої атаки, яка сталася 31 липня, зросла до 11 осіб. Серед них - одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Станом на 16:45 внаслідок російської комбінованої атаки по Києву з 30 на 31 липня 2025 року 11 осіб загинули (у тому числі 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.

При цьому внаслідок ворожої атаки постраждали 135 осіб.

Удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня російська армія здійснила масштабну атаку на Київ, застосувавши одночасно ракети та дрони-камікадзе. Найбільших збитків зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

У Святошинському районі ракета влучила у багатоповерховий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Рятувальні служби досі розбирають завали, шукаючи постраждалих. На місці працюють медики, рятувальники та інші аварійні бригади.

У результаті обстрілу пошкоджено понад сотню об’єктів - серед них не лише житлові будівлі, а й школи, лікарні, дитячі садки та вищі навчальні заклади.

Згідно з попередньою інформацією, під час атаки російські війська випустили більше 300 дронів і щонайменше вісім ракет. Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, частина ворожих об'єктів змогла прорватися та спричинила серйозні руйнування.

Пошуки людей під завалами тривають. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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