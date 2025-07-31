"Просто вылетела с 9 этажа": девушка выжила после падения во время атаки на Киев

Во время российской атаки на Киев в ночь на 31 июля девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа жилого дома и осталась жива. Сейчас она находится в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
По словам Вероники, она заснула в своей комнате и проснулась уже на земле после взрыва. Девушку, вероятно, отбросило взрывной волной вместе с кроватью, что частично смягчило падение.
"С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв - и через секунду я на земле", - рассказала она.
Вероника говорит, что не может понять, как ей удалось выжить после такого падения. Предполагает, что кровать стала "подушкой безопасности", благодаря которой она получила лишь перелом ноги.
"Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней. Из-за этого я не ударилась, потому что кровать мягкая", - пояснила она.
О судьбе своих родителей Вероника пока ничего не знает.
"Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними", - говорит девушка.
В ночь на 31 июля Россия атаковала Киев дронами и ракетами.
В результате удара в Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки, а в Соломенском - повреждены несколько квартир в жилых домах.
По последним данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых есть ребенок. Пострадали более 135 человек.
К ликвидации последствий привлекли более 1200 спасателей и полицейских.
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