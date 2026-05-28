Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Головне: Марафон 24/7 : атмосфера не змінюється за графіком, тому робота синоптиків триває цілодобово - вдень, вночі, у вихідні та на свята.

Старт без кави : ранкова зміна у відділі метеорологічних прогнозів починається о 8:00 із прийому чергування та аналізу наявних даних.

Спеціальні прогнози : вже о 9:00 готові зведення спеціалістів для керівництва та оперативних служб.

Ціна кількох градусів : звичайний дощ від небезпечного явища може відокремлювати ледь помітне зміщення фронту або зміна температури.

Слова як код : за кожною фразою у прогнозі стоїть не просто опис погоди, але й оцінка ризиків.

Мисливці за негодою : за екстрені попередження відповідає окрема зміна, робота якої більше схожа на моніторинговий центр.

Нічна зміна: після 20:00 у відділі метеорологічних прогнозів залишаються чергові синоптики, які вже о 5:00 ранку формують тексти прогнозів для оперативних служб, ранкових брифінгів і населення.

Як насправді працюють синоптики

В УкрГМЦ нагадали, що синоптик - професія, яку часто помічають лише тоді, коли "прогноз не збігся з очікуваннями людей".

Проте насправді за кожним формулюванням чи реченням у прогнозі погоди стоїть величезний обсяг аналізу, досвіду, відповідальності та безперервної роботи.

"Прогноз погоди - це значно більше, ніж просто "подивитися на карту з опадами", - розповіли українцям.

Атмосфера не працює за графіком, тому й синоптики в Українському гідрометеорологічному центрі працюють цілодобово:

вдень;

вночі;

у вихідні;

на свята.

Щокілька годин вони отримують нові дані з метеостанцій, оновлені прогностичні моделі, супутникові знімки та карти атмосферних процесів.

Щодня синоптики аналізують сотні показників:

рух циклонів і фронтів;

температуру та вологість на різних рівнях атмосфери;

розвиток гроз, шквалів, сильних опадів та інших небезпечних явищ.

"Усе це потрібно не просто побачити, а правильно інтерпретувати, щоб зрозуміти - де саме сформується гроза, наскільки сильним буде вітер і чи становитиме погода небезпеку", - пояснили в УкрГМЦ.

Отже, в цілому прогноз погоди - це безперервний процес спостереження за атмосферою 24/7 і щоденна відповідальність.

Робоча зміна синоптика - насичена та непроста (інфографіка: meteo.gov.ua)

З чого починається робоча зміна синоптиків

Українцям розповіли, що о 8:00 ранку у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру немає звичного для офісів шуму.

Там ніхто не починає робочий день із "кавових розмов чи перегляду стрічки новин".

Натомість робоча зміна починається з іншого - приймання чергування:

на екранах відкриті синоптичні мапи, супутникові знімки, модельні розрахунки та фактичні дані спостереження з метеостанцій;

чергові спеціалісти діляться необхідною інформацією про розвиток погодних процесів впродовж ночі, чи наявні діючі попередження та як в цілому пройшла зміна.

Перші години зміни - найінтенсивніші.

У цей період синоптики аналізують:

карти атмосферного тиску;

приземні та висотні баричні системи (циклони, антициклони);

показники температури та вологості на різних рівнях в атмосфері;

атмосферні фронти - зони найбільших контрастів.

При цьому на різних моніторах - різні дані, які необхідно зіставити між собою:

на одному моніторі відображаються європейські та глобальні прогностичні моделі;

на другому - фактична погода із сотень метеостанцій та інформація про небезпечні явища на них;

на третьому - внутрішні професійні системи обробки даних;

на додаткових - супутникові дані.

Синоптики працюють з великими обсягами інформації (фото: meteo.gov.ua)

"Модель може "бачити" грозу. Але синоптик має зрозуміти: чи дійсно вона сформується, де саме, коли і наскільки небезпечною буде", - пояснили в УкрГМЦ.

Повідомляється також, що вранці у відділі метеопрогнозів проходять:

дискусії та обговорення розвитку атмосферних процесів;

порівняння сценаріїв моделей;

уточнення ризиків небезпечних явищ.

"Іноді різниця між "невеликим дощем" та попередженням про вже небезпечне явище - це кілька градусів температури повітря на висоті або ледь помітне зміщення атмосферного фронту", - уточнили в УкрГМЦ.

Для кого формується перший прогноз зранку

Вже близько 9 ранку спеціалісти формують перший прогноз:

для керівництва;

для оперативних служб.

Тобто насправді прогнозів - значно більше, ніж бачить пересічний громадянин.

Йдеться про те, що синоптики щодня готують інформацію для рятувальників, енергетиків, авіації, транспортної сфери, органів влади.

Окремо - попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища: грози, шквали, град, хуртовини, сильний вітер, заморозки, надзвичайну спеку чи пожежну небезпеку.

Перший прогноз погоди складається для керівництва й оперативних служб (фото: meteo.gov.ua)

Чому у прогнозі погоди важливе кожне слово

В УкрГМЦ розповіли, що кожне слово у прогнозі погоди має:

конкретне значення;

чіткі критерії.

Так, наприклад, для більшості людей фрази "невеликий дощ", "місцями грози" чи "пориви вітру" звучать звично.

Проте для синоптика йдеться про результат аналізу десятків параметрів атмосфери.

Фраза "місцями короткочасний дощ" - означає, що опади будуть не всюди й триватимуть недовго, зазвичай через розвиток окремих купчасто-дощових хмар.

А от формулювання "значний дощ":

уже має чіткі кількісні показники за кількістю опадів;

може свідчити про потенційні підтоплення чи ускладнення ситуації на дорогах.

Така ж ситуація і з вітром:

якщо у прогнозі з'являється слово "шквал" , це означає раптове короткочасне посилення вітру, характерне для грозових процесів;

, це означає раптове короткочасне посилення вітру, характерне для грозових процесів; "пориви 25 м/с" - це рівень стихійного метеорологічного явища, який може призводити до падіння дерев, пошкодження ліній електропередач чи конструкцій.

Звичні, на перший погляд, фрази у прогнозі - результат аналізу десятків параметрів атмосфери (фото: meteo.gov.ua)

Тобто за кожним реченням прогнозу стоїть не просто опис погоди, але й оцінка ризиків, відповідальність.

"Адже від точності цих формулювань залежать рішення рятувальників, комунальних служб, енергетиків, транспортників і мільйонів людей, які планують свій день", - поділились в УкрГМЦ.

Отже, коли в телефоні з'являється "звичайне повідомлення" про дощ, грозу чи сильний вітер, десь у відділі метеорологічних прогнозів хтось уже багато годин уважно стежить за небом (через супутники, карти, цифри й досвід, накопичений роками).

Коли формуються "основні" прогнози й попередження

До 13-ї години, за інформацією УкрГМЦ, готуються:

основні прогнози;

попередження;

оперативні інформації на наступні 1-5 добу.

Але й після цього моніторинг настрою атмосфери та аналіз даних не припиняються (адже це - постійний, безперервний процес):

кілька разів на добу оновлюються моделі;

щотри години надходять нові виміри зі станцій;

деякі датчики постійно моніторять метеовелечини;

надходять телеграми про фіксування небезпечних чи стихійних явищ;

супутникова інформація - весь час перед очима синоптика.

"Синоптична ситуація може змінитися буквально за кілька годин. Тому в УкрГМЦ прогноз - це живий процес постійного уточнення", - поділились із українцями.

У кожній області є свої центри з гідрометеорології (фото: meteo.gov.ua)

Зазначається також, що синоптики регулярно перевіряють карти, коригують регіональні прогнози, контролюють попередження, узгоджують інформацію з обласними підрозділами.

"До речі, в кожній області є свої центри з гідрометеорології, де синоптики цілодобово відстежують атмосферні зміни та складають прогнози", - уточнили в УкрГМЦ.

Хто відповідає за "небезпечні" попередження

За попередження про небезпечні та стихійні явища в УкрГМЦ відповідає окрема зміна.

Робота цих спеціалістів "більше схожа на моніторинговий центр", адже вони постійно відстежують:

грози;

шквали;

сильні опади;

інші небезпечні явища.

"На екранах - грозопеленгація, супутникові знімки, оперативні повідомлення з регіонів, міжнародні системи моніторингу", - розповіли в УкрГМЦ.

Уточнюється, що під час складної погоди атмосфера буквально не дає "перепочинку".

Якщо формується активний грозовий осередок - попередження можуть оновлюватися кілька разів на день.

За попередження про небезпечні та стихійні явища відповідає окрема зміна (фото: meteo.gov.ua)

Причому синоптики контролюють не лише прогноз, але й фактичний розвиток подій:

чи справді виникла гроза;

якої сили був вітер;

де випав град;

наскільки швидко переміщується небезпечна зона.

Отже, йдеться про "постійне оперативне супроводження небезпечної погоди".

Що відбувається в УкрГМЦ вночі

Після 20:00 робота в Українському гідрометеорологічному центрі не зупиняється. Заступає нічна зміна.

Українцям пояснили, що вночі у відділі метеорологічних прогнозів залишаються чергові синоптики.

"Місто за вікном може бути майже безлюдним, але в Центрі продовжують оновлюватися карти, надходити дані та формуватися прогнози", - розповіли в УкрГМЦ.

Так, саме вночі народжується прогноз, який люди читають зранку.

Уточнюється, що чергові синоптики:

аналізують нові модельні розрахунки та оновлені синоптичні мапи;

контролюють поточну ситуацію.

Відділ метеорологічних прогнозів УкрГМЦ працює цілодобово (фото: meteo.gov.ua)

О 5-й годині ранку формуються тексти прогнозів для оперативних служб, ранкових брифінгів і населення.

"І поки більшість людей лише прокидається, синоптики вже прожили цілу робочу зміну разом з атмосферою", - підсумували в УкрГМЦ.