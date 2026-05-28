Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

За лаштунками офіційних прогнозів погоди ховається безперервний процес. Він триває 24/7, адже від точності синоптиків залежить безпека людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Головне:
В УкрГМЦ нагадали, що синоптик - професія, яку часто помічають лише тоді, коли "прогноз не збігся з очікуваннями людей".
Проте насправді за кожним формулюванням чи реченням у прогнозі погоди стоїть величезний обсяг аналізу, досвіду, відповідальності та безперервної роботи.
"Прогноз погоди - це значно більше, ніж просто "подивитися на карту з опадами", - розповіли українцям.
Атмосфера не працює за графіком, тому й синоптики в Українському гідрометеорологічному центрі працюють цілодобово:
Щокілька годин вони отримують нові дані з метеостанцій, оновлені прогностичні моделі, супутникові знімки та карти атмосферних процесів.
Щодня синоптики аналізують сотні показників:
"Усе це потрібно не просто побачити, а правильно інтерпретувати, щоб зрозуміти - де саме сформується гроза, наскільки сильним буде вітер і чи становитиме погода небезпеку", - пояснили в УкрГМЦ.
Отже, в цілому прогноз погоди - це безперервний процес спостереження за атмосферою 24/7 і щоденна відповідальність.
Українцям розповіли, що о 8:00 ранку у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру немає звичного для офісів шуму.
Там ніхто не починає робочий день із "кавових розмов чи перегляду стрічки новин".
Натомість робоча зміна починається з іншого - приймання чергування:
Перші години зміни - найінтенсивніші.
У цей період синоптики аналізують:
При цьому на різних моніторах - різні дані, які необхідно зіставити між собою:
"Модель може "бачити" грозу. Але синоптик має зрозуміти: чи дійсно вона сформується, де саме, коли і наскільки небезпечною буде", - пояснили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що вранці у відділі метеопрогнозів проходять:
"Іноді різниця між "невеликим дощем" та попередженням про вже небезпечне явище - це кілька градусів температури повітря на висоті або ледь помітне зміщення атмосферного фронту", - уточнили в УкрГМЦ.
Вже близько 9 ранку спеціалісти формують перший прогноз:
Тобто насправді прогнозів - значно більше, ніж бачить пересічний громадянин.
Йдеться про те, що синоптики щодня готують інформацію для рятувальників, енергетиків, авіації, транспортної сфери, органів влади.
Окремо - попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища: грози, шквали, град, хуртовини, сильний вітер, заморозки, надзвичайну спеку чи пожежну небезпеку.
В УкрГМЦ розповіли, що кожне слово у прогнозі погоди має:
Так, наприклад, для більшості людей фрази "невеликий дощ", "місцями грози" чи "пориви вітру" звучать звично.
Проте для синоптика йдеться про результат аналізу десятків параметрів атмосфери.
Фраза "місцями короткочасний дощ" - означає, що опади будуть не всюди й триватимуть недовго, зазвичай через розвиток окремих купчасто-дощових хмар.
А от формулювання "значний дощ":
Така ж ситуація і з вітром:
Тобто за кожним реченням прогнозу стоїть не просто опис погоди, але й оцінка ризиків, відповідальність.
"Адже від точності цих формулювань залежать рішення рятувальників, комунальних служб, енергетиків, транспортників і мільйонів людей, які планують свій день", - поділились в УкрГМЦ.
Отже, коли в телефоні з'являється "звичайне повідомлення" про дощ, грозу чи сильний вітер, десь у відділі метеорологічних прогнозів хтось уже багато годин уважно стежить за небом (через супутники, карти, цифри й досвід, накопичений роками).
До 13-ї години, за інформацією УкрГМЦ, готуються:
Але й після цього моніторинг настрою атмосфери та аналіз даних не припиняються (адже це - постійний, безперервний процес):
"Синоптична ситуація може змінитися буквально за кілька годин. Тому в УкрГМЦ прогноз - це живий процес постійного уточнення", - поділились із українцями.
Зазначається також, що синоптики регулярно перевіряють карти, коригують регіональні прогнози, контролюють попередження, узгоджують інформацію з обласними підрозділами.
"До речі, в кожній області є свої центри з гідрометеорології, де синоптики цілодобово відстежують атмосферні зміни та складають прогнози", - уточнили в УкрГМЦ.
За попередження про небезпечні та стихійні явища в УкрГМЦ відповідає окрема зміна.
Робота цих спеціалістів "більше схожа на моніторинговий центр", адже вони постійно відстежують:
"На екранах - грозопеленгація, супутникові знімки, оперативні повідомлення з регіонів, міжнародні системи моніторингу", - розповіли в УкрГМЦ.
Уточнюється, що під час складної погоди атмосфера буквально не дає "перепочинку".
Якщо формується активний грозовий осередок - попередження можуть оновлюватися кілька разів на день.
Причому синоптики контролюють не лише прогноз, але й фактичний розвиток подій:
Отже, йдеться про "постійне оперативне супроводження небезпечної погоди".
Після 20:00 робота в Українському гідрометеорологічному центрі не зупиняється. Заступає нічна зміна.
Українцям пояснили, що вночі у відділі метеорологічних прогнозів залишаються чергові синоптики.
"Місто за вікном може бути майже безлюдним, але в Центрі продовжують оновлюватися карти, надходити дані та формуватися прогнози", - розповіли в УкрГМЦ.
Так, саме вночі народжується прогноз, який люди читають зранку.
Уточнюється, що чергові синоптики:
О 5-й годині ранку формуються тексти прогнозів для оперативних служб, ранкових брифінгів і населення.
"І поки більшість людей лише прокидається, синоптики вже прожили цілу робочу зміну разом з атмосферою", - підсумували в УкрГМЦ.
