Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

За кулисами официальных прогнозов погоды скрывается непрерывный процесс. Он длится 24/7, ведь от точности синоптиков зависит безопасность людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
В УкрГМЦ напомнили, что синоптик - профессия, которую часто замечают только тогда, когда "прогноз не совпал с ожиданиями людей".
Однако на самом деле за каждой формулировкой или предложением в прогнозе погоды стоит огромный объем анализа, опыта, ответственности и непрерывной работы.
"Прогноз погоды - это гораздо больше, чем просто "посмотреть на карту с осадками", - рассказали украинцам.
Атмосфера не работает по графику, поэтому и синоптики в Украинском гидрометеорологическом центре работают круглосуточно:
Каждые несколько часов они получают новые данные с метеостанций, обновленные прогностические модели, спутниковые снимки и карты атмосферных процессов.
Ежедневно синоптики анализируют сотни показателей:
"Все это нужно не просто увидеть, а правильно интерпретировать, чтобы понять - где именно сформируется гроза, насколько сильным будет ветер и будет ли представлять погода опасность", - объяснили в УкрГМЦ.
Следовательно, в целом прогноз погоды - это непрерывный процесс наблюдения за атмосферой 24/7 и ежедневная ответственность.
Украинцам рассказали, что в 8:00 утра в отделе метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра нет привычного для офисов шума.
Там никто не начинает рабочий день с "кофейных разговоров или просмотра ленты новостей".
Вместо этого рабочая смена начинается с другого - приема дежурства:
Первые часы смены - самые интенсивные.
В этот период синоптики анализируют:
При этом на разных мониторах - разные данные, которые необходимо сопоставить между собой:
"Модель может "видеть" грозу. Но синоптик должен понять: действительно ли она сформируется, где именно, когда и насколько опасной будет", - объяснили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что утром в отделе метеопрогнозов проходят:
"Иногда разница между "небольшим дождем" и предупреждением об уже опасном явлении - это несколько градусов температуры воздуха на высоте или едва заметное смещение атмосферного фронта", - уточнили в УкрГМЦ.
Уже около 9 утра специалисты формируют первый прогноз:
То есть на самом деле прогнозов - значительно больше, чем видит рядовой гражданин.
Речь о том, что синоптики ежедневно готовят информацию для спасателей, энергетиков, авиации, транспортной сферы, органов власти.
Отдельно - предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях: грозы, шквалы, град, метели, сильный ветер, заморозки, чрезвычайная жара или пожарная опасность.
В УкрГМЦ рассказали, что каждое слово в прогнозе погоды имеет:
Так, например, для большинства людей фразы "небольшой дождь", "местами грозы" или "порывы ветра" звучат привычно.
Однако для синоптика речь идет про результат анализа десятков параметров атмосферы.
Фраза "местами кратковременный дождь" - означает, что осадки будут не везде и продлятся недолго, обычно из-за развития отдельных кучево-дождевых облаков.
А вот формулировка "значительный дождь":
Такая же ситуация и с ветром:
То есть за каждым предложением прогноза стоит не просто описание погоды, но и оценка рисков, ответственность.
"Ведь от точности этих формулировок зависят решения спасателей, коммунальных служб, энергетиков, транспортников и миллионов людей, которые планируют свой день", - поделились в УкрГМЦ.
Таким образом, когда в телефоне появляется "обычное сообщение" о дожде, грозе или сильном ветре, где-то в отделе метеорологических прогнозов кто-то уже много часов внимательно следит за небом (через спутники, карты, цифры и опыт, накопленный годами).
К 13 часам, по информации УкрГМЦ, готовятся:
Но и после этого мониторинг настроения атмосферы и анализ данных не прекращаются (ведь это - постоянный, непрерывный процесс):
"Синоптическая ситуация может измениться буквально за несколько часов. Поэтому в УкрГМЦ прогноз - это живой процесс постоянного уточнения", - поделились с украинцами.
Отмечается также, что синоптики регулярно проверяют карты, корректируют региональные прогнозы, контролируют предупреждения, согласовывают информацию с областными подразделениями.
"Кстати, в каждой области есть свои центры по гидрометеорологии, где синоптики круглосуточно отслеживают атмосферные изменения и составляют прогнозы", - уточнили в УкрГМЦ.
За предупреждение об опасных и стихийных явлениях в УкрГМЦ отвечает отдельная смена.
Работа этих специалистов "больше похожа на мониторинговый центр", ведь они постоянно отслеживают:
"На экранах - грозопеленгация, спутниковые снимки, оперативные сообщения из регионов, международные системы мониторинга", - рассказали в УкрГМЦ.
Уточняется, что во время сложной погоды атмосфера буквально не дает "передышки".
Если формируется активный грозовой очаг - предупреждения могут обновляться несколько раз в день.
Причем синоптики контролируют не только прогноз, но и фактическое развитие событий:
Таким образом, речь идет о "постоянном оперативном сопровождении опасной погоды".
После 20:00 работа в Украинском гидрометеорологическом центре не останавливается. Заступает ночная смена.
Украинцам объяснили, что ночью в отделе метеорологических прогнозов остаются дежурные синоптики.
"Город за окном может быть почти безлюдным, но в Центре продолжают обновляться карты, поступать данные и формироваться прогнозы", - рассказали в УкрГМЦ.
Так, именно ночью рождается прогноз, который люди читают утром.
Уточняется, что дежурные синоптики:
В 5 часов утра формируются тексты прогнозов для оперативных служб, утренних брифингов и населения.
"И пока большинство людей только просыпается, синоптики уже прожили целую рабочую смену вместе с атмосферой", - подытожили в УкрГМЦ.
