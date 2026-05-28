Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Главное: Марафон 24/7 : атмосфера не меняется по графику, поэтому работа синоптиков продолжается круглосуточно - днем, ночью, в выходные и на праздники.

: атмосфера не меняется по графику, поэтому работа синоптиков продолжается круглосуточно - днем, ночью, в выходные и на праздники. Старт без кофе : утренняя смена в отделе метеорологических прогнозов начинается в 8:00 с приема дежурства и анализа имеющихся данных.

: утренняя смена в отделе метеорологических прогнозов начинается в 8:00 с приема дежурства и анализа имеющихся данных. Специальные прогнозы : уже в 9:00 готовы сводки специалистов для руководства и оперативных служб.

: уже в 9:00 готовы сводки специалистов для руководства и оперативных служб. Цена нескольких градусов : обычный дождь от опасного явления может отделять едва заметное смещение фронта или изменение температуры.

: обычный дождь от опасного явления может отделять едва заметное смещение фронта или изменение температуры. Слова как код : за каждой фразой в прогнозе стоит не просто описание погоды, но и оценка рисков.

: за каждой фразой в прогнозе стоит не просто описание погоды, но и оценка рисков. Охотники за непогодой : за экстренные предупреждения отвечает отдельная смена, работа которой больше похожа на мониторинговый центр.

: за экстренные предупреждения отвечает отдельная смена, работа которой больше похожа на мониторинговый центр. Ночная смена: после 20:00 в отделе метеорологических прогнозов остаются дежурные синоптики, которые уже в 5:00 утра формируют тексты прогнозов для оперативных служб, утренних брифингов и населения.

Как на самом деле работают синоптики

В УкрГМЦ напомнили, что синоптик - профессия, которую часто замечают только тогда, когда "прогноз не совпал с ожиданиями людей".

Однако на самом деле за каждой формулировкой или предложением в прогнозе погоды стоит огромный объем анализа, опыта, ответственности и непрерывной работы.

"Прогноз погоды - это гораздо больше, чем просто "посмотреть на карту с осадками", - рассказали украинцам.

Атмосфера не работает по графику, поэтому и синоптики в Украинском гидрометеорологическом центре работают круглосуточно:

днем;

ночью;

в выходные;

на праздники.

Каждые несколько часов они получают новые данные с метеостанций, обновленные прогностические модели, спутниковые снимки и карты атмосферных процессов.

Ежедневно синоптики анализируют сотни показателей:

движение циклонов и фронтов;

температуру и влажность на разных уровнях атмосферы;

развитие гроз, шквалов, сильных осадков и других опасных явлений.

"Все это нужно не просто увидеть, а правильно интерпретировать, чтобы понять - где именно сформируется гроза, насколько сильным будет ветер и будет ли представлять погода опасность", - объяснили в УкрГМЦ.

Следовательно, в целом прогноз погоды - это непрерывный процесс наблюдения за атмосферой 24/7 и ежедневная ответственность.

Рабочая смена синоптика - насыщенная и непростая (инфографика: meteo.gov.ua)

С чего начинается рабочая смена синоптиков

Украинцам рассказали, что в 8:00 утра в отделе метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра нет привычного для офисов шума.

Там никто не начинает рабочий день с "кофейных разговоров или просмотра ленты новостей".

Вместо этого рабочая смена начинается с другого - приема дежурства:

на экранах открыты синоптические карты, спутниковые снимки, модельные расчеты и фактические данные наблюдения с метеостанций;

дежурные специалисты делятся необходимой информацией о развитии погодных процессов в течение ночи, имеются ли действующие предупреждения и как в целом прошла смена.

Первые часы смены - самые интенсивные.

В этот период синоптики анализируют:

карты атмосферного давления;

приземные и высотные барические системы (циклоны, антициклоны);

показатели температуры и влажности на разных уровнях в атмосфере;

атмосферные фронты - зоны наибольших контрастов.

При этом на разных мониторах - разные данные, которые необходимо сопоставить между собой:

на одном мониторе отображаются европейские и глобальные прогностические модели;

на втором - фактическая погода с сотен метеостанций и информация об опасных явлениях на них;

на третьем - внутренние профессиональные системы обработки данных;

на дополнительных - спутниковые данные.

Синоптики работают с большими объемами информации (фото: meteo.gov.ua)

"Модель может "видеть" грозу. Но синоптик должен понять: действительно ли она сформируется, где именно, когда и насколько опасной будет", - объяснили в УкрГМЦ.

Сообщается также, что утром в отделе метеопрогнозов проходят:

дискуссии и обсуждения развития атмосферных процессов;

сравнение сценариев моделей;

уточнение рисков опасных явлений.

"Иногда разница между "небольшим дождем" и предупреждением об уже опасном явлении - это несколько градусов температуры воздуха на высоте или едва заметное смещение атмосферного фронта", - уточнили в УкрГМЦ.

Для кого формируется первый прогноз утром

Уже около 9 утра специалисты формируют первый прогноз:

для руководства;

для оперативных служб.

То есть на самом деле прогнозов - значительно больше, чем видит рядовой гражданин.

Речь о том, что синоптики ежедневно готовят информацию для спасателей, энергетиков, авиации, транспортной сферы, органов власти.

Отдельно - предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях: грозы, шквалы, град, метели, сильный ветер, заморозки, чрезвычайная жара или пожарная опасность.

Первый прогноз погоды составляется для руководства и оперативных служб (фото: meteo.gov.ua)

Почему в прогнозе погоды важно каждое слово

В УкрГМЦ рассказали, что каждое слово в прогнозе погоды имеет:

конкретное значение;

четкие критерии.

Так, например, для большинства людей фразы "небольшой дождь", "местами грозы" или "порывы ветра" звучат привычно.

Однако для синоптика речь идет про результат анализа десятков параметров атмосферы.

Фраза "местами кратковременный дождь" - означает, что осадки будут не везде и продлятся недолго, обычно из-за развития отдельных кучево-дождевых облаков.

А вот формулировка "значительный дождь":

уже имеет четкие количественные показатели по количеству осадков;

может свидетельствовать о потенциальных подтоплениях или осложнениях ситуации на дорогах.

Такая же ситуация и с ветром:

если в прогнозе появляется слово "шквал" , это означает внезапное кратковременное усиление ветра, характерное для грозовых процессов;

, это означает внезапное кратковременное усиление ветра, характерное для грозовых процессов; "порывы 25 м/с" - это уровень стихийного метеорологического явления, который может приводить к падению деревьев, повреждению линий электропередач или конструкций.

Привычные, на первый взгляд, фразы в прогнозе - результат анализа десятков параметров атмосферы (фото: meteo.gov.ua)

То есть за каждым предложением прогноза стоит не просто описание погоды, но и оценка рисков, ответственность.

"Ведь от точности этих формулировок зависят решения спасателей, коммунальных служб, энергетиков, транспортников и миллионов людей, которые планируют свой день", - поделились в УкрГМЦ.

Таким образом, когда в телефоне появляется "обычное сообщение" о дожде, грозе или сильном ветре, где-то в отделе метеорологических прогнозов кто-то уже много часов внимательно следит за небом (через спутники, карты, цифры и опыт, накопленный годами).

Когда формируются "основные" прогнозы и предупреждения

К 13 часам, по информации УкрГМЦ, готовятся:

основные прогнозы;

предупреждения;

оперативные информации на следующие 1-5 сутки.

Но и после этого мониторинг настроения атмосферы и анализ данных не прекращаются (ведь это - постоянный, непрерывный процесс):

несколько раз в сутки обновляются модели;

каждые три часа поступают новые замеры со станций;

некоторые датчики постоянно мониторят метеовелечины;

поступают телеграммы о фиксировании опасных или стихийных явлений;

спутниковая информация - все время перед глазами синоптика.

"Синоптическая ситуация может измениться буквально за несколько часов. Поэтому в УкрГМЦ прогноз - это живой процесс постоянного уточнения", - поделились с украинцами.

В каждой области есть свои центры по гидрометеорологии (фото: meteo.gov.ua)

Отмечается также, что синоптики регулярно проверяют карты, корректируют региональные прогнозы, контролируют предупреждения, согласовывают информацию с областными подразделениями.

"Кстати, в каждой области есть свои центры по гидрометеорологии, где синоптики круглосуточно отслеживают атмосферные изменения и составляют прогнозы", - уточнили в УкрГМЦ.

Кто отвечает за "опасные" предупреждения

За предупреждение об опасных и стихийных явлениях в УкрГМЦ отвечает отдельная смена.

Работа этих специалистов "больше похожа на мониторинговый центр", ведь они постоянно отслеживают:

грозы;

шквалы;

сильные осадки;

другие опасные явления.

"На экранах - грозопеленгация, спутниковые снимки, оперативные сообщения из регионов, международные системы мониторинга", - рассказали в УкрГМЦ.

Уточняется, что во время сложной погоды атмосфера буквально не дает "передышки".

Если формируется активный грозовой очаг - предупреждения могут обновляться несколько раз в день.

За предупреждение об опасных и стихийных явлениях отвечает отдельная смена (фото: meteo.gov.ua)

Причем синоптики контролируют не только прогноз, но и фактическое развитие событий:

действительно ли возникла гроза;

какой силы был ветер;

где выпал град;

насколько быстро перемещается опасная зона.

Таким образом, речь идет о "постоянном оперативном сопровождении опасной погоды".

Что происходит в УкрГМЦ ночью

После 20:00 работа в Украинском гидрометеорологическом центре не останавливается. Заступает ночная смена.

Украинцам объяснили, что ночью в отделе метеорологических прогнозов остаются дежурные синоптики.

"Город за окном может быть почти безлюдным, но в Центре продолжают обновляться карты, поступать данные и формироваться прогнозы", - рассказали в УкрГМЦ.

Так, именно ночью рождается прогноз, который люди читают утром.

Уточняется, что дежурные синоптики:

анализируют новые модельные расчеты и обновленные синоптические карты;

контролируют текущую ситуацию.

Отдел метеорологических прогнозов УкрГМЦ работает круглосуточно (фото: meteo.gov.ua)

В 5 часов утра формируются тексты прогнозов для оперативных служб, утренних брифингов и населения.

"И пока большинство людей только просыпается, синоптики уже прожили целую рабочую смену вместе с атмосферой", - подытожили в УкрГМЦ.