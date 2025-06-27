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Простой и доступный напиток может снизить кровяное давление, как лекарства

Пятница 27 июня 2025 17:27
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Простой и доступный напиток может снизить кровяное давление, как лекарства Фото: Этот овощной сок снижает высокое давление (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Высокое кровяное давление, или гипертония, является чрезвычайно коварным состоянием, которое значительно повышает риск сердечных заболеваний, инсульта и почечной недостаточности. Но есть напиток, который поможет преодолеть гипертонию.

Что именно надо пить для снижения давления, объясняет РБК-Украина со ссылкой на British Heart Foundation.

Новый герой в борьбе с давлением

К счастью, даже небольшие изменения могут иметь огромное значение. Исследование, проведенное Университетом королевы Марии в Лондоне, показало, что ежедневное употребление стакана свекольного сока может значительно снизить кровяное давление у людей, страдающих гипертонией.

В исследовании пациенты с высоким кровяным давлением ежедневно выпивали 250 мл "фиолетового сока". К концу периода исследования было обнаружено значительное снижение давления до "нормального диапазона".

Это исследование с участием 64 добровольцев предоставляет первые доказательства длительного снижения артериального давления путем дополнения диеты нитратами у пациентов с высоким кровяным давлением.

Уровень снижения был сопоставим с тем, что наблюдается у людей, принимающих некоторые формы препаратов для снижения давления. При этом никаких побочных эффектов у людей, которые ежедневно получали дозу нитратов в виде свекольного сока, не наблюдалось.

Нитраты эффективны в борьбе с гипертонией

"Это исследование доказало, что ежедневная доза неорганических нитратов может быть такой же эффективной, как медицинское вмешательство, в снижении артериального давления, и лучшая часть заключается в том, что мы можем получить их из свеклы и других листовых зеленых овощей", - рассказала профессор Амрита Ахлувалия, которая возглавляла исследование.

Свекла - не единственный овощ, богатый нитратами. Листовая зелень, такая как шпинат, капуста кали и салат-латук, а также морковь, сельдерей и порей, могут быть отличным способом включить это соединение в ваш рацион.

Для тех, кто хочет включить пищевые нитраты в свой ежедневный рацион, секрет заключается в том, чтобы не кипятить овощи, поскольку пищевые нитраты растворяются в воде, но приготовление на пару, запекание или употребление в виде сока имеют положительный эффект.

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