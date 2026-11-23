У Украины до сих пор нет четких ответов, кто и как будет защищать ее в случае нового нападения РФ. Альтернативой таким гарантиям могло бы стать членство в НАТО.

Во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине Зеленский подверг сомнению целесообразность отдельных гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 Альянса.

Он отметил, что вместо поиска сложного механизма партнеры могли бы просто принять Украину в НАТО.

"Когда мы говорим о гарантиях типа статьи 5, нам нужны ответы. Нам нужны ответы на несколько очень четких вопросов. Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут, что именно сделают наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько все это будет стоить и действительно?" – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, пока четких ответов на эти вопросы нет, поэтому Украине следует разрешить вступить в НАТО, а не искать альтернативу полноценному членству в Альянсе.

Зеленский призвал НАТО усилить оборону Украины

Президент также призвал союзников инвестировать в безопасность и устойчивость своих стран. Он подверг сомнению надежду на то, что Россия со временем изменит свою политику и снова станет мирным государством.

"Просто посмотрите на последние, последние 100 лет российской истории. … Нет никаких оснований верить, что Россия станет другой страной через год или через пять лет. Поэтому мы должны действовать так, чтобы гарантировать: независимо от того, с какой Россией мы будем иметь дело и какие угрозы будут стоять перед нашими странами, у нас всегда будет достаточно ресурсов для самообороны".

Отдельно Зеленский призвал партнеров помочь Украине накануне зимы, в частности, предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.