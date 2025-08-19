UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Просте бананове морозиво вдома без вершків: готується за 10 хвилин

Як приготувати морозиво з бананів (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

Бананове морозиво - найпростіший десерт, який можна приготувати в домашніх умовах. Ви можете урізноманітнити його, додавши в рецепт улюблені інгредієнти чи інші заморожені фрукти.

Як приготувати надзвичайно просте морозиво вдома, розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Смачна кухня з Наталією Данилюк.

Інгредієнти для морозива

  • Банани 2-3шт
  • Молоко 100 мл

Покроковий рецепт приготування

Спершу вам треба заморозити банани. Для цього очистіть фрукти та поріжте їх на кружальця. Викладіть їх на тарілку чи дощечку та відправте до морозильної камери. Вони мають там постояти годину чи дві.

В чашу блендера помістіть банани та налийте 100 мілілітрів молока. Подрібніть. У вас має вийти однорідна маса. Ваше морозиво готове!

Рекомендації для приготування

Для десерту вибирайте самі спілі банани. Вони солодші, ніж недозрілі та можна зовсім обійтися без підсолоджувачів в готовому десерті.

Перш, ніж приступати до готування, банани необхідно заморозити - це головна умова.

Якщо після заморозки порізані банани злипнуться, опустіть їх на пару секунд в гарячу воду - і ви без клопоту відокремите кружечки банана один від одного.

 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиСолодощі