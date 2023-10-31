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"Проста математика". Кулеба пояснив, чому важливо посилити ППО України напередодні зими

Вівторок 31 жовтня 2023 17:26
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"Проста математика". Кулеба пояснив, чому важливо посилити ППО України напередодні зими Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі необхідно максимально посилити протиповітряну оборону України, адже це коштуватиме менше, аніж відновлювати пошкоджені електростанції у разі російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Він опублікував інфографіку з "простою математикою" щодо підтримки України. На ній відображено, що вартість однієї ракети для Patriot коштує близько 4,1 млн доларів. Водночас відновлення пошкодженої електростанції буде коштувати близько 19,1 млн доларів.

&quot;Проста математика&quot;. Кулеба пояснив, чому важливо посилити ППО України напередодні зими

"Саме тому є сенс максимально посилити протиповітряну оборону України сьогодні, щоб заощадити ресурси пізніше. Людські життя, врятовані протиповітряною обороною, безцінні", - додав міністр.

ППО для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом військової допомоги від союзників України. Зокрема, ППО стала також темою переговорів під час засідання "Рамштайну". Як повідомив президент Володимир Зеленський, у цьому питанні є певні позитивні новини.

Також Зеленський наголошував, що енергетичний терор Росії цієї зими може бути в ще більших масштабах.

За словами глави держави, Україна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак Росії.

Більше про те, чи готова українська ППО відбивати можливі російські удари по енергетиці цієї зими - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ПВО Дмитро Кулеба
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