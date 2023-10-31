"Проста математика". Кулеба пояснив, чому важливо посилити ППО України напередодні зими

Наразі необхідно максимально посилити протиповітряну оборону України, адже це коштуватиме менше, аніж відновлювати пошкоджені електростанції у разі російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

Він опублікував інфографіку з "простою математикою" щодо підтримки України. На ній відображено, що вартість однієї ракети для Patriot коштує близько 4,1 млн доларів. Водночас відновлення пошкодженої електростанції буде коштувати близько 19,1 млн доларів.

"Саме тому є сенс максимально посилити протиповітряну оборону України сьогодні, щоб заощадити ресурси пізніше. Людські життя, врятовані протиповітряною обороною, безцінні", - додав міністр.

ППО для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом військової допомоги від союзників України. Зокрема, ППО стала також темою переговорів під час засідання "Рамштайну". Як повідомив президент Володимир Зеленський, у цьому питанні є певні позитивні новини.

Також Зеленський наголошував, що енергетичний терор Росії цієї зими може бути в ще більших масштабах.

За словами глави держави, Україна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак Росії.

Більше про те, чи готова українська ППО відбивати можливі російські удари по енергетиці цієї зими - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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