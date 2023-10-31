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"Простая математика". Кулеба объяснил, почему важно усилить ПВО Украины в преддверии зимы

Вторник 31 октября 2023 17:26
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"Простая математика". Кулеба объяснил, почему важно усилить ПВО Украины в преддверии зимы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Пока необходимо максимально усилить противовоздушную оборону Украины, ведь это будет стоить меньше, чем восстанавливать поврежденные электростанции в случае российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Он опубликовал инфографику с "простой математикой" по поддержке Украины. На ней отражено, что стоимость одной ракеты для Patriot стоит около 4,1 млн долларов. В то же время восстановление поврежденной электростанции будет стоить около 19,1 млн долларов.

&quot;Простая математика&quot;. Кулеба объяснил, почему важно усилить ПВО Украины в преддверии зимы

"Именно поэтому есть смысл максимально усилить противовоздушную оборону Украины сегодня, чтобы сэкономить ресурсы позже. Человеческие жизни, спасенные противовоздушной обороной, бесценны", - добавил министр.

ПВО для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом военной помощи от союзников Украины. В частности, ПВО стала темой переговоров во время заседания "Рамштайна". Как сообщил президент Владимир Зеленский, в этом вопросе есть определенные положительные новости.

Также Зеленский отмечал, что энергетический террор России этой зимой может быть в еще больших масштабах.

По словам главы государства, Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак России.

Больше о том, готова ли украинская ПВО отражать возможные российские удары по энергетике этой зимой - читайте в материале РБК-Украина.

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ПВО Дмитрий Кулеба
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