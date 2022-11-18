Прославляв окупантів. У Волинській області судитимуть переселенця, який був агентом РФ
Правоохоронці затримали переселенця, який прославляв окупантів та підтримував збройну агресію РФ проти України. Справу проти нього було передано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ у Волинській області.
"Громадянин України, який все своє свідоме життя прожив у Луганській області, ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, чоловік зареєструвався у Волинській області переселенцем та отримував соціальні виплати від держави. Отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну.
"Правоохоронці затримали пропагандиста під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами", - додали в СБУ.
Чоловіка обвинувачують у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Справу передали до суду, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ЛНР". Він займався затриманням людей на окупованій частині України та пограбуванням майна.
РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.
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