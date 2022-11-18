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Прославлял оккупантов. В Волынской области будут судить переселенца, который являлся агентом РФ

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 17:04
Прославлял оккупантов. В Волынской области будут судить переселенца, который являлся агентом РФ Фото: В Волынской области будут судить переселенца, который был агентом РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали переселенца, прославлявшего оккупантов и поддерживавшего вооруженную агрессию РФ против Украины. Дело против него было передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Волынской области.

"Гражданин Украины, всю свою сознательную жизнь проживший в Луганской области, еще в 2014 году переехал в соседнее государство и время от времени посещал Украину", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина зарегистрировался в Волынской области переселенцем и получал социальные выплаты от государства. Получая деньги от украинского государства, пропагандист продолжал прославлять РФ и открыто презирать Украину.

На картинке могут быть: 3 человека и текст «служба безопасности украёны сбу на волын разоблачила вражеского пропагандиста в донецке и предложили привлекать пленных влению разрушенных городов. поддерживаем! ov 9мар21:01 поделится давай д нас, них, луганск zадонбасс. кровь пролитых матерей zасмерт отцов детей... ሰወጣ»

"Правоохранители задержали пропагандиста во время его очередного приезда в Украину по денежным выплатам", - добавили в СБУ.

Мужчину обвиняют в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Дело передали в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков "ЛНР". Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и ограблением имущества.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

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