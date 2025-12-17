ua en ru
Просив захисту? Орбан розповів про лист до Путіна щодо заморожених активів РФ

Середа 17 грудня 2025 10:30
Просив захисту? Орбан розповів про лист до Путіна щодо заморожених активів РФ
Автор: Константин Широкун

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертався з листом до російського диктатора Володимира Путіна щодо можливої реакції Москви на рішення ЄС використати російські активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mandiner.

За його словами, у відповіді йшлося про те, що позицію Угорщини з цього питання буде взято до уваги.

Під час перельоту до Брюсселя Орбан розповів, що у листі до Путіна цікавився, як саме Росія відреагує, якщо ЄС ухвалить рішення спрямувати заморожені російські кошти на так звану "репараційну позику" для України, а також чи враховуватимуться думки окремих держав-членів союзу.

Очільник угорського уряду зазначив, що отримав відповідь про "жорстку" реакцію Росії, водночас із запевненням, що голоси окремих країн у цьому питанні не залишаться поза увагою.

Він знову наголосив, що Будапешт виступає проти використання російських активів, заморожених у ЄС, вважаючи такий крок черговим етапом ескалації.

Крім того, Орбан оприлюднив допис у соцмережі X, у якому заявив, що Євросоюз нібито позбавив Угорщину її прав і порушив принцип "лояльної співпраці" під час обговорення санкцій, через що він більше не вважає цей принцип обов’язковим для своєї країни.

Заморожені активи РФ та позиція Угорщини

Нагадаємо, 12 грудня країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" стосунки з Росією, можуть заблокувати продовження заморозки російських активів і, таким чином, гроші повернуться агресору.

Також раніше Орбан різко розкритикував рішення Європейського Союзу про безстрокове заморожування російських активів.

