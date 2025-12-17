Просил защиты? Орбан рассказал о письме к Путину по замороженным активам РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner .

По его словам, в ответе говорилось о том, что позиция Венгрии по этому вопросу будет принята во внимание.

Во время перелета в Брюссель Орбан рассказал, что в письме к Путину интересовался, как именно Россия отреагирует, если ЕС примет решение направить замороженные российские средства на так называемый "репарационный заем" для Украины, а также будут ли учитываться мнения отдельных государств-членов союза.

Глава венгерского правительства отметил, что получил ответ о "жесткой" реакции России, одновременно с заверением, что голоса отдельных стран в этом вопросе не останутся без внимания.

Он вновь подчеркнул, что Будапешт выступает против использования российских активов, замороженных в ЕС, считая такой шаг очередным этапом эскалации.

Кроме того, Орбан обнародовал сообщение в соцсети X, в котором заявил, что Евросоюз якобы лишил Венгрию ее прав и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" при обсуждении санкций, из-за чего он больше не считает этот принцип обязательным для своей страны.