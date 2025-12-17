Просил защиты? Орбан рассказал о письме к Путину по замороженным активам РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину относительно возможной реакции Москвы на решение ЕС использовать российские активы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.
По его словам, в ответе говорилось о том, что позиция Венгрии по этому вопросу будет принята во внимание.
Во время перелета в Брюссель Орбан рассказал, что в письме к Путину интересовался, как именно Россия отреагирует, если ЕС примет решение направить замороженные российские средства на так называемый "репарационный заем" для Украины, а также будут ли учитываться мнения отдельных государств-членов союза.
Глава венгерского правительства отметил, что получил ответ о "жесткой" реакции России, одновременно с заверением, что голоса отдельных стран в этом вопросе не останутся без внимания.
Он вновь подчеркнул, что Будапешт выступает против использования российских активов, замороженных в ЕС, считая такой шаг очередным этапом эскалации.
Кроме того, Орбан обнародовал сообщение в соцсети X, в котором заявил, что Евросоюз якобы лишил Венгрию ее прав и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" при обсуждении санкций, из-за чего он больше не считает этот принцип обязательным для своей страны.
Замороженные активы РФ и позиция Венгрии
Напомним, 12 декабря страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.
В то же время Reuters уточняет, что правительства стран Евросоюза договорились заморозить российские активы "на столько, сколько потребуется", вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.
Такое решение устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые сохраняют "теплые" отношения с Россией, могут заблокировать продление заморозки российских активов и, таким образом, деньги вернутся агрессору.
Также ранее Орбан резко раскритиковал решение Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов.