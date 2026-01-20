ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Прошу хліба" на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео)

Вівторок 20 січня 2026 10:52
UA EN RU
"Прошу хліба" на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео) Українські військові допомогли жінці у Костянтинівці за допомогою дрона (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові доставили хліб літній жінці за допомогою безпілотника. Прохання про найнеобхідніше, яке побачив оператор розвідувального дрона, вона написала просто на снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Facebook.

Як захисники України допомогли жінці у Костянтинівці

"Прошу хліба" - такий напис побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" Максим "Малюк", пролітаючи над побитою ворогом Костянтинівкою на Донеччині", - розповіли українцям.

Уточнюється, що:

  • цей напис зробила місцева жителька - "літня жіночка";
  • "Малюк" бачив, як вона виводила його на снігу.

Сам Максим у коментарі про цю подію, розповів, що:

  • служить у підрозділі "Фенікс" із квітня минулого року;
  • є оператором безпілотних літальних апаратів;
  • займається, зокрема, розвідкою.

"Костянтинівка... Дивимось... Шукаємо (ворога, - Ред.)... Роздивляємось всі куточки", - поділився "Малюк".

&quot;Прошу хліба&quot; на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео)Вид на місто з дрона (кадр із відео: facebook.com/luhanskdpsu)

Юнак зауважив, що саме так і помітив цей напис.

"І побачив, що це написала бабуся на снігу. І писала не в бік РФ, а саме в нашу сторону (у бік українських захисників, - Ред.). Саме в нас просила", - наголосив військовослужбовець.

&quot;Прошу хліба&quot; на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео)Напис, зроблений на снігу (кадр із відео: facebook.com/luhanskdpsu)

"Малюк" розповів також про свої подальші дії: "Я побачив напис, сфотографував, по-перше. По-друге, вийшов на керівників - попросив дозволу на це все".

"Мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скид. І я скинув буханку хліба бабусі. Одне - хліб, друге - печиво. Ось так вийшло", - пригадав він.

На оприлюднених у публікації кадрах можна побачити, що після цього на снігу з'явилось нове послання від місцевої мешканки: "Дякую!".

&quot;Прошу хліба&quot; на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео)Подяка захисникам України (кадр із відео: facebook.com/luhanskdpsu)

"Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов'язані їм допомогти. Заради них ми тут", - пояснив свій вчинок пілот підрозділу "Фенікс".

Нагадаємо, впродовж доби 19 січня на Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався наступати в районах Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Костянтинівки й Новопавлівки.

Тим часом прикордонники показали, як уразили російський "Град" на околицях Костянтинівки.

Читайте також, чому зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол.

