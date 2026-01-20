"Прошу хлеба" на снегу: украинские военные помогли дроном женщине в Константиновке (видео)
В городе Константиновка Донецкой области украинские военные доставили хлеб пожилой женщине с помощью беспилотника. Просьбу о самом необходимом, которую увидел оператор разведывательного дрона, она написала прямо на снегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса в Facebook.
Как защитники Украины помогли женщине в Константиновке
"Прошу хлеба" - такую надпись увидел 19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс" Максим "Малюк", пролетая над избитой врагом Константиновкой в Донецкой области", - рассказали украинцам.
Уточняется, что:
- эту надпись сделала местная жительница - "пожилая женщина";
- "Малюк" видел, как она выводила ее на снегу.
Сам Максим в комментарии об этом событии, рассказал, что:
- служит в подразделении "Феникс" с апреля прошлого года;
- является оператором беспилотных летательных аппаратов;
- занимается, в частности, разведкой.
"Константиновка... Смотрим... Ищем (врага, - Ред.)... Рассматриваем все уголки", - поделился "Малюк".
Вид на город с дрона (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)
Юноша отметил, что именно так и заметил эту надпись.
"И увидел, что это написала бабушка на снегу. И писала не в сторону РФ, а именно в нашу сторону (в сторону украинских защитников, - Ред.). Именно у нас просила", - подчеркнул военнослужащий.
Надпись, сделанная на снегу (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)
"Малюк" рассказал также о своих дальнейших действиях: "Я увидел надпись, сфотографировал, во-первых. Во-вторых, вышел на руководителей - попросил разрешения на это все".
"Мне прислали потом нужные материалы, то есть сброс. И я сбросил буханку хлеба бабушке. Одно - хлеб, второе - печенье. Вот так получилось", - вспомнил он.
На обнародованных в публикации кадрах можно увидеть, что после этого на снегу появилось новое послание от местной жительницы: "Спасибо!".
Благодарность защитникам Украины (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)
"Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь", - объяснил свой поступок пилот подразделения "Феникс".
Напомним, в течение суток 19 января на Константиновском направлении противник 15 раз пытался наступать в районах Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Константиновки и Новопавловки.
Тем временем пограничники показали, как поразили российский "Град" в окрестностях Константиновки.
Читайте также, почему сейчас задача украинского военного командования заключается в том, чтобы создать собственный антидроновый купол.