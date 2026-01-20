"Прошу хлеба" на снегу: украинские военные помогли дроном женщине в Константиновке (видео)

В городе Константиновка Донецкой области украинские военные доставили хлеб пожилой женщине с помощью беспилотника. Просьбу о самом необходимом, которую увидел оператор разведывательного дрона, она написала прямо на снегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса в Facebook.

Как защитники Украины помогли женщине в Константиновке

"Прошу хлеба" - такую надпись увидел 19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс" Максим "Малюк", пролетая над избитой врагом Константиновкой в Донецкой области", - рассказали украинцам.

Уточняется, что:

эту надпись сделала местная жительница - "пожилая женщина";

"Малюк" видел, как она выводила ее на снегу.

Сам Максим в комментарии об этом событии, рассказал, что:

служит в подразделении "Феникс" с апреля прошлого года;

является оператором беспилотных летательных аппаратов;

занимается, в частности, разведкой.

"Константиновка... Смотрим... Ищем (врага, - Ред.)... Рассматриваем все уголки", - поделился "Малюк".

Вид на город с дрона (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)

Юноша отметил, что именно так и заметил эту надпись.

"И увидел, что это написала бабушка на снегу. И писала не в сторону РФ, а именно в нашу сторону (в сторону украинских защитников, - Ред.). Именно у нас просила", - подчеркнул военнослужащий.

Надпись, сделанная на снегу (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)

"Малюк" рассказал также о своих дальнейших действиях: "Я увидел надпись, сфотографировал, во-первых. Во-вторых, вышел на руководителей - попросил разрешения на это все".

"Мне прислали потом нужные материалы, то есть сброс. И я сбросил буханку хлеба бабушке. Одно - хлеб, второе - печенье. Вот так получилось", - вспомнил он.

На обнародованных в публикации кадрах можно увидеть, что после этого на снегу появилось новое послание от местной жительницы: "Спасибо!".

Благодарность защитникам Украины (кадр из видео: facebook.com/luhanskdpsu)

"Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь", - объяснил свой поступок пилот подразделения "Феникс".