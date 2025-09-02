ua en ru
Прощання з Парубієм у Львові: Палатний віддав шану загиблому нардепу

Вівторок 02 вересня 2025 17:30
Прощання з Парубієм у Львові: Палатний віддав шану загиблому нардепу Фото: Артур Палатний відвідав церемонію прощання з Андрієм Парубієм (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлія Бойко

Вже другий день до собору Святого Юра у Львові приходять люди, щоб попрощатися з Андрієм Парубієм. Це краще багатьох слів говорить про те, ким був Андрій Парубій для України та українців.

Про це заявив перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний, який також прийшов віддати шану загиблому, пише РБК-Україна.

"Україна прощається з Андрієм Парубієм. Другу добу до собору Святого Юра у Львові - нескінченний потік людей. Це краще багатьох слів говорить про те, ким був Андрій для України і українців. Людина честі. Символ Майдану. Справжній патріот. Дуже болюча втрата для всіх нас", - написав Артур Палатний.

Він також висловив сподівання, що загибель Андрія Парубія стане поштовхом об’єднатися, щоб будувати таку Україну, про яку мріяв загиблий: сильну, вільну та справедливу.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, ексголову Верховної ради України, народного депутата Андрія Парубія було вбито вдень 30 серпня у Львові.

Невідомий, одягнутий, як кур'єр служби доставки, вистрілив у Парубія близько 8 разів та втік з місця події.

Наступного дня в Хмельницькій області був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія 52-річний львів'янин. Правоохоронці заявили, що за цим злочином простежується російський слід.

У вівторок, 2 серпня, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Детальніше про все, що відомо про справу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

