Прощання з Парубієм у Львові: Палатний віддав шану загиблому нардепу

Вже другий день до собору Святого Юра у Львові приходять люди, щоб попрощатися з Андрієм Парубієм. Це краще багатьох слів говорить про те, ким був Андрій Парубій для України та українців.

Про це заявив перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний, який також прийшов віддати шану загиблому, пише РБК-Україна.

"Україна прощається з Андрієм Парубієм. Другу добу до собору Святого Юра у Львові - нескінченний потік людей. Це краще багатьох слів говорить про те, ким був Андрій для України і українців. Людина честі. Символ Майдану. Справжній патріот. Дуже болюча втрата для всіх нас", - написав Артур Палатний. Він також висловив сподівання, що загибель Андрія Парубія стане поштовхом об’єднатися, щоб будувати таку Україну, про яку мріяв загиблий: сильну, вільну та справедливу.