Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу

Уже второй день в собор Святого Юра во Львове приходят люди, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей Парубий для Украины и украинцев.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, который также пришел отдать почтение погибшему, пишет РБК-Украина.

"Украина прощается с Андреем Парубием. Вторые сутки в собор Святого Юра во Львове - бесконечный поток людей. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей для Украины и украинцев. Человек чести. Символ Майдана. Настоящий патриот. Очень болезненная потеря для всех нас", - написал Артур Палатный. Он также выразил надежду, что гибель Андрея Парубия станет толчком объединиться, чтобы строить такую ​​Украину, о которой мечтал погибший: сильную, свободную и справедливую.