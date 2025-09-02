ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу

Вторник 02 сентября 2025 17:30
UA EN RU
Прощание с Парубием во Львове: Палатный отдал дань почтения погибшему нардепу Фото: Артур Палатный посетил церемонию прощания с Андреем Парубием (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлия Бойко

Уже второй день в собор Святого Юра во Львове приходят люди, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей Парубий для Украины и украинцев.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, который также пришел отдать почтение погибшему, пишет РБК-Украина.

"Украина прощается с Андреем Парубием. Вторые сутки в собор Святого Юра во Львове - бесконечный поток людей. Это лучше многих слов говорит о том, кем был Андрей для Украины и украинцев. Человек чести. Символ Майдана. Настоящий патриот. Очень болезненная потеря для всех нас", - написал Артур Палатный.

Он также выразил надежду, что гибель Андрея Парубия станет толчком объединиться, чтобы строить такую ​​Украину, о которой мечтал погибший: сильную, свободную и справедливую.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Напомним, экс-председатель Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий был убит днем ​​30 августа во Львове.

Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.

На следующий день в Хмельницкой области был задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия 52-летний львовянин. Правоохранители заявили, что в этом преступлении наблюдается российский след.

Во вторник, 2 августа, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подробнее обо всем, что известно о деле - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Парубий Артур Палатный УДАР
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком