Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: транспорт изменил маршрут

В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. Из-за этого городской транспорт частично изменил маршрут.
В частности, задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.
Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.
Напомним, ранее в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды остались 4 дома.
Кроме того, в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.