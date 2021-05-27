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Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: транспорт изменил маршрут

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. Из-за этого городской транспорт частично изменил маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

В частности, задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.

Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.

Напомним, ранее в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды остались 4 дома.

Кроме того, в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

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