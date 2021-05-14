В центре Киева произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды остались 4 дома

В Киеве на улице Пушкинской произошла утечка теплоносителя на поверхность. В результате без горячей воды остались четыре дома.

Также на карте Google Maps указано, что на улице Пушкинской в Киеве затруднено движение транспорта.

"Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные роботи. Временно приостановлена подача горячей воды в 4 дома", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве на перекрестке Скляренко и Вовчка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В этом районе образовалась пробка.

Ранее на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП с участием бетоносмесителя Mercedes.

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.