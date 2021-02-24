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На Шулявке в Киеве прорвало теплотрассу. Вода затопила переход

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 11:58
На Шулявке в Киеве прорвало теплотрассу. Вода затопила переход Фото: авария на теплосети (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что авария произошла около 02:00 на проспекте Победы, 39. В результате прорыва теплосети горячая вода через дренажную систему попала в пешеходный переход. На данный момент аварийная бригада локализовала аварию и откачивает воду.

Авария не привела к прекращению отопления в окружающих домах, ремонтные работы планируется завершить после полуночи.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

На Шулявке в Киеве прорвало теплотрассу. Вода затопила переход

Фото: авария на теплосети (kyivcity.gov.ua)

Какое-то непонятное парообразование в подземном переходе на проспекте Победы, 40. Говорят, что затопило

Напомним, ранее в Киеве произошла авария на теплосети возле Лавры и без отопления остались почти 90 домов.

А летом в Киеве прорвало трубопровод еще во время испытаний.

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