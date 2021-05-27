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В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу затопило, движение перекрыто

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Киев, Четверг 27 мая 2021 13:33
В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу затопило, движение перекрыто Фото: прорыв трубы в Киеве (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу. На данный момент дорогу затопило водой, движение перекрыто.

Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.

Сообщается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.

"Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года прорвало трубу с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате пострадали 10 человек, половину из которых госпитализировали. Сам торговый центр затопило горячей водой. Городские власти говорили, что авария произошла из-за износа теплосетей.

Ранее в Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе. В результате образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского. Потоки воды обрушились на автопарковку возле библиотеки, у некоторых машин выбило стекла.

До этого в Киеве на улице Пушкинской прорвало теплотрассу. В результате без горячей воды остались четыре дома.

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