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Прорив труби біля Ocean Plaza в Києві: транспорт змінив маршрут

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, в результаті чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Зокрема, затримується рух тролейбусів №1, 12, 50 та автобусів №20, 27, 51, 52 по вулиці Антоновича, 176 з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух тролейбусів №1 організовано до площі Деміївська, №12 до вулиці Саперно-Слобідської, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу.

Рух автобусів №27, 51, 52 організовано до Деміївської площі, №20 курсує без заїзду на Либідську площу, через вулицю Ковпака.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки.

Крім того, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

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