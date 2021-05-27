Прорив труби біля Ocean Plaza в Києві: транспорт змінив маршрут

У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, в результаті чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.
Зокрема, затримується рух тролейбусів №1, 12, 50 та автобусів №20, 27, 51, 52 по вулиці Антоновича, 176 з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Рух тролейбусів №1 організовано до площі Деміївська, №12 до вулиці Саперно-Слобідської, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу.
Рух автобусів №27, 51, 52 організовано до Деміївської площі, №20 курсує без заїзду на Либідську площу, через вулицю Ковпака.
Нагадаємо, раніше у центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки.
Крім того, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.