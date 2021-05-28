Прорыв трубы возле Ocean Plaza: КГГА обещает закончить ремонт за сутки

Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток. Планируют заменить 100 м трубопровода.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
На ул. Антоновича, 176 в Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода. В КГГА напомнили, что на время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничат.
Напомним, 27 мая в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. Из-за этого городской транспорт частично изменил маршрут.
Напомним, ранее в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды остались 4 дома.
Кроме того, в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.