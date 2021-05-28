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Прорив труби біля Ocean Plaza: КМДА обіцяє закінчити ремонт за добу

Автор: Даша Харченко

Київська державна міська адміністрація повідомила, що ремонт тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza завершать протягом доби. Планують замінити 100 м трубопроводу.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

На вул.Антоновича, 176 у Києві протягом доби замінять 100 м трубопроводу. У КМДА нагадали, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежать.

Нагадаємо, 27 травня в Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, внаслідок чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води залишилися 4 будинки.

Крім того, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

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