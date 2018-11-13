Прорыв трубы в Киеве: восстановлено движение транспорта по Жилянской

Фото: прорыв теплосети в Киеве (twitter.com/sahsa5555555551)

Движение по Жилянской восстановлено для автобусов и троллейбусов

В Киеве вечером во вторник, 13 ноября, возобновили движение троллейбусов и автобусов по улице Жилянской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что движение транспорта восстановлено в 20:52. Добавим, что в результате прорыва теплосети на ул. Жилянской - ул. Шота Руставели было заблокировано движение троллейбусов № 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69.

Напомним, вечером в Киеве на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю. В "Киевтеплоэнерго" заверили, что последствия прорыва трубы планируют ликвидировать к 15:00 14 ноября.

Сейчас в Киеве в результате прорыва теплосети на улице Шота Руставели два дома остались без отопления. В КГГА отметили, что этой теплосети около 50 лет, ее неоднократно признавали аварийной.