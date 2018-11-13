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У Києві через прорив труби на Шота Руставелі перекрито рух

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 18:27
У Києві через прорив труби на Шота Руставелі перекрито рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ускладнено рух автобусів за маршрутами 3, 12, 14, 40, 40к, автобусів №69 та авто

У Києві внаслідок прориву труби на вулиці Шота Руставелі та провал на дорозі заблоковано рух тролейбусів та автобусів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що із 16:47 тимчасово припинено рух тролейбусів маршрутів 3, 12, 14, 40, 40к та автобусів 69 на вул. Жилянській - вул. Шота Руставелі. Також перекрито рух приватного транспорту.

"Рух тролейбусів маршруту №3 організовано до Південного вокзалу, маршруту №12 - до ст.м. Либідська, маршруту №14 - до Палацу спорту, маршрутів №40,40к - до Залізничного масиву, автобусів маршруту №69 - до вул. Тарасівська", - зазначили в департаменті.

У Києві через прорив труби на Шота Руставелі перекрито рух

Зазначимо, на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Нагадаємо, у Києві сьогодні ввечері, 13 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах.

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