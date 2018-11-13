У Києві через прорив труби на Шота Руставелі перекрито рух

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ускладнено рух автобусів за маршрутами 3, 12, 14, 40, 40к, автобусів №69 та авто

У Києві внаслідок прориву труби на вулиці Шота Руставелі та провал на дорозі заблоковано рух тролейбусів та автобусів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що із 16:47 тимчасово припинено рух тролейбусів маршрутів 3, 12, 14, 40, 40к та автобусів 69 на вул. Жилянській - вул. Шота Руставелі. Також перекрито рух приватного транспорту.

"Рух тролейбусів маршруту №3 організовано до Південного вокзалу, маршруту №12 - до ст.м. Либідська, маршруту №14 - до Палацу спорту, маршрутів №40,40к - до Залізничного масиву, автобусів маршруту №69 - до вул. Тарасівська", - зазначили в департаменті.

Зазначимо, на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Нагадаємо, у Києві сьогодні ввечері, 13 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах.